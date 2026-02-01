OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Ce dimanche, l’OL a dû batailler contre Lille pour s’offrir un dixième succès de suite. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.
On a aimé
La gauche solide Kluivert - Moreira
Comme face au PAOK, l’OL avait choisi d’évoluer dans un système hybride, passant d’une défense à trois centraux à une autre dans laquelle Ruben Kluivert évoluait comme latéral et Afonso Moreira comme piston. Les deux ont abattu un très gros travail défensif, notamment en première mi-temps avec une domination territoriale du LOSC. Le Portugais a fait quelques retours bien sentis, à l’image d’un tacle dans les pieds de Tiago Santos. L’activité défensive de Moreira est vraiment un plus pour Paulo Fonseca et avec la montée en puissance de Kluivert, cela donne un côté gauche assez solide.
Et quand en plus, on ajoute une touche offensive, ça ne peut être que du positif. Si Moreira est moins en vue ou du moins prend moins la lumière depuis l’arrivée d’Endrick, sa capacité d’accélération fait logiquement reculer la défense adverse. Cela a permis à Kluivert de surprendre tout son monde sur l’ouverture du score de l’OL. Ruben "Roberto Carlos" Kluivert a remonté toute son aile, fait parler sa vitesse et sa puissance pour déborder tout le monde et offrir sur un plateau son premier but à Noah Nartey. La deuxième mi-temps a été celle de la défense, mais l'état d'esprit fait plaisir à voir.
On a moins aimé
Abner en difficulté dans son rôle de relayeur
Ce n’est désormais plus une première pour lui d’occuper ce poste. Après Monaco et Brest, Abner a de nouveau été utilisé comme milieu relayeur. Il a effectué un gros travail dans le vide afin de coulisser au mieux pour contrer les milieux fuyants de Lille. Cela demande beaucoup d’énergie et il a ainsi manqué de lucidité quand il a eu le ballon. Beaucoup de mauvais choix, des passes mal ajustées et le sentiment qu’il semble perdu dans ce rôle. L’effort défensif est clairement là mais sa technique brésilienne n’était clairement pas au rendez-vous. Cela n’aurait pas fait de mal surtout en deuxième quand l’OL a cherché à procéder en transition. N’ayant joué qu’une demi-heure contre le PAOK pour son retour, il a manqué de rythme et cela peut expliquer cette prestation en dedans.
Content pour Moreira , il ne déçoit pas par rapport a ce qu'il a dit à son arrivée.
Moreira est l’ailier offensif le plus travailleur dont je me souvienne à Lyon depuis ces 10 dernières années.
Aujourd’hui, pour moi, l’homme du match est Niakhaté, encore un roc en défense.
J’ajoute aussi Kluivert, Greif, excellent match, et un très bon début pour Nartey.
Pas de vrai flop, mais Abner a été peu visible au milieu de terrain.
Il y a eu Cornet quand même
Toko Ekambi était très travailleur. D'où sa présence quasi systématique sur le terrain chez nous. Mais le symbole récent restera Cornet. Et avant lui Govou et Malouda.
Le duo Malouda-Abidal, la meilleure couloir gauche de toute l’histoire OL.
Franchement le couloir gauche a été exceptionnel
moreira on connaît mais kluivert en latéral gauche, les 2 ont été monstrueux
Peut-être qu'on le tient notre remplaçant de taglia qui ne devrait pas rester normalement
Ca demande confirmation, a revoir, mais on en redemande
HS
Nice de nouveau mené chez lui par Brest 0- 2 , un régal de voir la tronche de Puel !
Ça continue, il est capable de les emmener en ligue 2.
Ce club est catastrophique, de pire en pire.
Le top chez nous: Kluivert. 👍
Oui, et si l'aja, chère à mon cœur, pouvait commencer à prendre des points pour faire sentir le doux frisson de la relégation dans les nuques nicoises, j'en serais plus qu'heureux !
Moreira, en plus d'avoir une progression technique fulgurante, il a un état d'esprit assez exceptionnel. Cette appétence pour le travail défensif et son volume de jeu vont le rendre très compliqué à sortir de l'équipe, même si un jour est en difficulté offensivement !
Je trouve que l'équipe est bien plus concentrée quand elle mène 1-0 qu'à 4-1 ou 3-0. Sans Tolisso, Morton et Tagliafico ça fait plaisir. Moreira quel engagement. J'ai rarement vu une telle belle ambiance et osmose de toute l'équipe.