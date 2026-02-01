OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Ce dimanche, l’OL a dû batailler contre Lille pour s’offrir un dixième succès de suite. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

La gauche solide Kluivert - Moreira

Comme face au PAOK, l’OL avait choisi d’évoluer dans un système hybride, passant d’une défense à trois centraux à une autre dans laquelle Ruben Kluivert évoluait comme latéral et Afonso Moreira comme piston. Les deux ont abattu un très gros travail défensif, notamment en première mi-temps avec une domination territoriale du LOSC. Le Portugais a fait quelques retours bien sentis, à l’image d’un tacle dans les pieds de Tiago Santos. L’activité défensive de Moreira est vraiment un plus pour Paulo Fonseca et avec la montée en puissance de Kluivert, cela donne un côté gauche assez solide.

Et quand en plus, on ajoute une touche offensive, ça ne peut être que du positif. Si Moreira est moins en vue ou du moins prend moins la lumière depuis l’arrivée d’Endrick, sa capacité d’accélération fait logiquement reculer la défense adverse. Cela a permis à Kluivert de surprendre tout son monde sur l’ouverture du score de l’OL. Ruben "Roberto Carlos" Kluivert a remonté toute son aile, fait parler sa vitesse et sa puissance pour déborder tout le monde et offrir sur un plateau son premier but à Noah Nartey. La deuxième mi-temps a été celle de la défense, mais l'état d'esprit fait plaisir à voir.

On a moins aimé

Abner en difficulté dans son rôle de relayeur

Ce n’est désormais plus une première pour lui d’occuper ce poste. Après Monaco et Brest, Abner a de nouveau été utilisé comme milieu relayeur. Il a effectué un gros travail dans le vide afin de coulisser au mieux pour contrer les milieux fuyants de Lille. Cela demande beaucoup d’énergie et il a ainsi manqué de lucidité quand il a eu le ballon. Beaucoup de mauvais choix, des passes mal ajustées et le sentiment qu’il semble perdu dans ce rôle. L’effort défensif est clairement là mais sa technique brésilienne n’était clairement pas au rendez-vous. Cela n’aurait pas fait de mal surtout en deuxième quand l’OL a cherché à procéder en transition. N’ayant joué qu’une demi-heure contre le PAOK pour son retour, il a manqué de rythme et cela peut expliquer cette prestation en dedans.