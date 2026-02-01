Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - Lille
Afonso Moreira lors d’OL – Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • Ce dimanche, l’OL a dû batailler contre Lille pour s’offrir un dixième succès de suite. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    La gauche solide Kluivert - Moreira

    Comme face au PAOK, l’OL avait choisi d’évoluer dans un système hybride, passant d’une défense à trois centraux à une autre dans laquelle Ruben Kluivert évoluait comme latéral et Afonso Moreira comme piston. Les deux ont abattu un très gros travail défensif, notamment en première mi-temps avec une domination territoriale du LOSC. Le Portugais a fait quelques retours bien sentis, à l’image d’un tacle dans les pieds de Tiago Santos. L’activité défensive de Moreira est vraiment un plus pour Paulo Fonseca et avec la montée en puissance de Kluivert, cela donne un côté gauche assez solide.

    Et quand en plus, on ajoute une touche offensive, ça ne peut être que du positif. Si Moreira est moins en vue ou du moins prend moins la lumière depuis l’arrivée d’Endrick, sa capacité d’accélération fait logiquement reculer la défense adverse. Cela a permis à Kluivert de surprendre tout son monde sur l’ouverture du score de l’OL. Ruben "Roberto Carlos" Kluivert a remonté toute son aile, fait parler sa vitesse et sa puissance pour déborder tout le monde et offrir sur un plateau son premier but à Noah Nartey. La deuxième mi-temps a été celle de la défense, mais l'état d'esprit fait plaisir à voir.

    On a moins aimé

    Abner en difficulté dans son rôle de relayeur

    Ce n’est désormais plus une première pour lui d’occuper ce poste. Après Monaco et Brest, Abner a de nouveau été utilisé comme milieu relayeur. Il a effectué un gros travail dans le vide afin de coulisser au mieux pour contrer les milieux fuyants de Lille. Cela demande beaucoup d’énergie et il a ainsi manqué de lucidité quand il a eu le ballon. Beaucoup de mauvais choix, des passes mal ajustées et le sentiment qu’il semble perdu dans ce rôle. L’effort défensif est clairement là mais sa technique brésilienne n’était clairement pas au rendez-vous. Cela n’aurait pas fait de mal surtout en deuxième quand l’OL a cherché à procéder en transition. N’ayant joué qu’une demi-heure contre le PAOK pour son retour, il a manqué de rythme et cela peut expliquer cette prestation en dedans.

    à lire également
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1)
    10 commentaires
    1. Avatar
      brad - dim 1 Fév 26 à 17 h 33

      Content pour Moreira , il ne déçoit pas par rapport a ce qu'il a dit à son arrivée.

      Signaler
    2. Avatar
      OL Fans CZ SK - dim 1 Fév 26 à 17 h 49

      Moreira est l’ailier offensif le plus travailleur dont je me souvienne à Lyon depuis ces 10 dernières années.

      Aujourd’hui, pour moi, l’homme du match est Niakhaté, encore un roc en défense.
      J’ajoute aussi Kluivert, Greif, excellent match, et un très bon début pour Nartey.
      Pas de vrai flop, mais Abner a été peu visible au milieu de terrain.

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - dim 1 Fév 26 à 17 h 52

        Il y a eu Cornet quand même

        Signaler
      2. Avatar
        Interol - dim 1 Fév 26 à 17 h 58

        Toko Ekambi était très travailleur. D'où sa présence quasi systématique sur le terrain chez nous. Mais le symbole récent restera Cornet. Et avant lui Govou et Malouda.

        Signaler
      3. Jerinho
        Jerinho - dim 1 Fév 26 à 18 h 04

        Le duo Malouda-Abidal, la meilleure couloir gauche de toute l’histoire OL.

        Signaler
    3. Avatar
      Gonedamien38 - dim 1 Fév 26 à 17 h 54

      Franchement le couloir gauche a été exceptionnel
      moreira on connaît mais kluivert en latéral gauche, les 2 ont été monstrueux
      Peut-être qu'on le tient notre remplaçant de taglia qui ne devrait pas rester normalement
      Ca demande confirmation, a revoir, mais on en redemande

      Signaler
    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 1 Fév 26 à 17 h 58

      HS
      Nice de nouveau mené chez lui par Brest 0- 2 , un régal de voir la tronche de Puel !
      Ça continue, il est capable de les emmener en ligue 2.
      Ce club est catastrophique, de pire en pire.

      Le top chez nous: Kluivert. 👍

      Signaler
      1. Avatar
        Interol - dim 1 Fév 26 à 18 h 02

        Oui, et si l'aja, chère à mon cœur, pouvait commencer à prendre des points pour faire sentir le doux frisson de la relégation dans les nuques nicoises, j'en serais plus qu'heureux !

        Signaler
    5. Avatar
      Interol - dim 1 Fév 26 à 18 h 04

      Moreira, en plus d'avoir une progression technique fulgurante, il a un état d'esprit assez exceptionnel. Cette appétence pour le travail défensif et son volume de jeu vont le rendre très compliqué à sortir de l'équipe, même si un jour est en difficulté offensivement !

      Signaler
    6. Avatar
      tigana66 - dim 1 Fév 26 à 18 h 05

      Je trouve que l'équipe est bien plus concentrée quand elle mène 1-0 qu'à 4-1 ou 3-0. Sans Tolisso, Morton et Tagliafico ça fait plaisir. Moreira quel engagement. J'ai rarement vu une telle belle ambiance et osmose de toute l'équipe.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1) 17:30
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 17:10
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Face à Lille, l'OL ne laisse pas passer l'occasion 16:57
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés 14:15
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille 14:04
    Les joueurs de Laval
    Avant la Coupe de France contre l’OL, Laval continue de s’enfoncer en Ligue 2 13:30
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Ligue 1 - Coupe de France : le programme de l'OL en février 12:45
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    OL - Lille à guichets fermés… "On doit jouer pour nos supporters" 12:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Comme l’OL, Lille compte aussi ses blessés pour ce choc 11:15
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    PSG - OL Lyonnes : Endler et Micah absentes, Belhadj titulaire 10:30
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL - Lille : avec Abner et Sulc ? 09:30
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes, toujours un choc de Première Ligue ? 08:45
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Sans Tolisso, l'OL aura plus que jamais besoin de Morton contre Lille 08:00
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    Avec le nul de l’OM, l’OL a une occasion rêvée en Ligue 1 07:30
    Coupe Gambardella : l'OL file en 8es après un match maîtrisé 31/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    OL - Lille : premier groupe pour Noah Nartey, retour de Pavel Sulc 31/01/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Le choc OM - OL confirmé le 1er mars à 20h45 31/01/26
    OL : Paulo Fonseca évoque le "caractère" des joueurs de Lille 31/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut