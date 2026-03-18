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Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors d'OL - Besiktas
Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors d’OL – Besiktas (Photo by Jean Catuffe / Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Lacazette (ex-OL) milite pour le retour de Tolisso chez les Bleus

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Face à la très bonne forme de son ancien coéquipier à l'OL, Alexandre Lacazette a lancé un appel du pied pour le retour en équipe de France de Corentin Tolisso. 

    Corentin Tolisso pourrait avoir une belle surprise avant d’affronter le Celta ce jeudi (18h45). En effet, dans l'après-midi du jeudi 19 mars, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour affronter les États-Unis et le Brésil. Deux matchs amicaux, prévus les 26 et 29 mars, auxquels le milieu de terrain de l’Olympique lyonnais rêve de participer. Malgré le fait qu'il n'ait plus retrouvé Clairefontaine depuis 2021, le capitaine lyonnais n’a toujours pas fait de croix sur un retour en équipe de France.

    "Le bleu lui va si bien"

    Après son coach Paulo Fonseca, qui avait déclaré qu’à la place du sélectionneur français "il n’aurait pas de doute", c’est au tour de son ancien coéquipier, Alexandre Lacazette de monter au créneau. À la veille de la prise de parole de Didier Deschamps, le « Général » a lancé un ultime appel du pied via son compte Instagram. Dans un post mis en ligne ce mercredi matin, le joueur du Neom SC a posté une photo du milieu de terrain sur laquelle il a commenté : "Le bleu lui va si bien". Une déclaration ironique faisant clin d’œil à la tunique extérieure de l’OL portée cette saison par Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Reste désormais à savoir si cet appel sera entendu par le sélectionneur français. Réponse à 14h jeudi.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Outlander - mer 18 Mar 26 à 18 h 28

      Égoïstement, je me dis reste là et ne va te peter contre le Brésil d'Endrick....

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 19 h 23

      Alex peut toujours militer , c'est bouché pour coco .
      DD a déjà ses hommes et ne va pas innover maintenant.

      https://www.footmercato.net/selection/france/effectif/

      Signaler

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