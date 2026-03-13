Celta - OL (1-1) : Tolisso a honoré son 300e match avec l’OL

Titulaire ce jeudi face au Celta (1-1), Corentin Tolisso a atteint le cap des 300 matchs sous les couleurs de l’Olympique lyonnais.

Il a été très en vue ce jeudi soir. Pour ce huitième de finale aller de Ligue Europa entre le Celta et l’OL (1-1), Corentin Tolisso a décidé de ressortir les muscles. Un petit plus à la peine ces derniers matchs, le natif de Tarare avait sûrement besoin d’une belle soirée européenne pour retrouver de la confiance. Semblant plus en jambe, certainement grâce à son ménagement face au Paris FC dimanche dernier (1-1), le capitaine lyonnais a été de tous les bons coups lyonnais.

À la fin du premier acte, Corentin Tolisso est rentré aux vestiaires avec trois distinctions. Celle du joueur ayant touché le plus de ballon (74), celui ayant le plus frappé au but (3 tirs) et enfin celui ayant réussi le plus de passes dans le camp adverse (37). Positionné juste en dessous d’Endrick et Yaremchuk, le champion du monde 2018 a retrouvé son rôle, celui de chef d'orchestre.

15e joueur à atteindre ce cap à l’OL

Une équipe et un club dont le champion du monde 2018 a porté fièrement les couleurs pour la 300e fois en Galice. Un cap symbolique puisque l’ancien munichois rentre dans un cercle fermé. Celui des 15 joueurs ayant disputé au moins 300 matchs sous les couleurs rouge et bleue. Quand il regarde plus haut dans le classement, le capitaine aperçoit les noms de légendes rhodaniennes tels que Juninho (344), Alexandre Lacazette (391) ou encore Serge Chiesa (542), joueur le plus capé de l’histoire du club. En attendant de savoir s’il sera sélectionné par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus à la fin du mois de mars, le joueur formé à l’OL continue, peu à peu, de laisser une trace devenant presque indélébile entre Rhône et Saône.