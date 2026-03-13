Mata après Celta - OL (1-1) : "On aurait mérité de gagner"

En arrachant le nul (1-1) dans les derniers instants de la partie, l'OL a remis les compteurs à zéro contre le Celta de Vigo. Mais, face à la domination, Clinton Mata estime que la formation rhodanienne aurait mérité mieux.

De notre envoyé spécial à Vigo.

Dimanche dernier, Tolisso disait que le nul contre le PFC était à moindre mal. Ce jeudi soir, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nul (1-1) ?

Clinton Mata : Je pense qu'on a eu pas mal d'opportunités. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les opportunités qu'on a eues ce soir, on aurait dû remporter ce match. Mais bon, il ne faut pas oublier que ce match se joue en deux matchs. On a un match retour qui sera la semaine prochaine. Mais avant ça, on a aussi un match super important au Havre dimanche. On sait aussi que ça va être un match très physique. Il faudra essayer de remporter ce match.

C'était dur parce que le Celta était vraiment très bas ?

Franchement, on ne s'attendait pas à une équipe qui commence très bas. On savait que souvent les équipes espagnoles aiment jouer au ballon. On s'attendait à un jeu très ouvert. Ensuite, ils ont annoncé la couleur en étant très bas. Après, surtout avec ce but, c'était plus facile pour eux de jouer en contre. Je pense qu'en première mi-temps, mis à part le contre, on avait réellement la maîtrise du match.

"Le coach nous a dit de ne pas lâcher à la mi-temps"

Qu'est-ce qui a manqué pour faire la différence ?

On avait le contrôle du ballon. On se créait quand même pas mal d'opportunités. Il manquait juste ce petit grain de chance pour pouvoir terminer les actions. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a su mieux gérer nos mouvements devant pour apporter plus de danger. Je pense que c'est ça aussi qui les a fait craquer à la fin.

Quel a été le discours du coach à la mi-temps après cette domination mais ce but qui aurait pu vous mettre un coup sur la tête ?

Franchement, il était vraiment content. Très content de la première mi-temps. Il nous a dit de ne surtout pas lâcher, de continuer, de mettre la même intensité. Il savait que c'est une équipe qui allait jouer en contre, il nous avait dit que c'était la meilleure équipe en Europa League dans ce domaine. Donc, il nous a dit de continuer, de ne pas lâcher. C'est avec cette même énergie qu'on est revenu en deuxième mi-temps pour augmenter nos chances de pouvoir marquer ce but.