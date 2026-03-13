Actualités
Clinton Mata lors de Celta - OL
Clinton Mata lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Mata après Celta - OL (1-1) : "On aurait mérité de gagner"

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • En arrachant le nul (1-1) dans les derniers instants de la partie, l'OL a remis les compteurs à zéro contre le Celta de Vigo. Mais, face à la domination, Clinton Mata estime que la formation rhodanienne aurait mérité mieux.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    Dimanche dernier, Tolisso disait que le nul contre le PFC était à moindre mal. Ce jeudi soir, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nul (1-1) ?

    Clinton Mata : Je pense qu'on a eu pas mal d'opportunités. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les opportunités qu'on a eues ce soir, on aurait dû remporter ce match. Mais bon, il ne faut pas oublier que ce match se joue en deux matchs. On a un match retour qui sera la semaine prochaine. Mais avant ça, on a aussi un match super important au Havre dimanche. On sait aussi que ça va être un match très physique. Il faudra essayer de remporter ce match.

    C'était dur parce que le Celta était vraiment très bas ?

    Franchement, on ne s'attendait pas à une équipe qui commence très bas. On savait que souvent les équipes espagnoles aiment jouer au ballon. On s'attendait à un jeu très ouvert. Ensuite, ils ont annoncé la couleur en étant très bas. Après, surtout avec ce but, c'était plus facile pour eux de jouer en contre. Je pense qu'en première mi-temps, mis à part le contre, on avait réellement la maîtrise du match.

    "Le coach nous a dit de ne pas lâcher à la mi-temps"

    Qu'est-ce qui a manqué pour faire la différence ?

    On avait le contrôle du ballon. On se créait quand même pas mal d'opportunités. Il manquait juste ce petit grain de chance pour pouvoir terminer les actions. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a su mieux gérer nos mouvements devant pour apporter plus de danger. Je pense que c'est ça aussi qui les a fait craquer à la fin.

    Quel a été le discours du coach à la mi-temps après cette domination mais ce but qui aurait pu vous mettre un coup sur la tête ?

    Franchement, il était vraiment content. Très content de la première mi-temps. Il nous a dit de ne surtout pas lâcher, de continuer, de mettre la même intensité. Il savait que c'est une équipe qui allait jouer en contre, il nous avait dit que c'était la meilleure équipe en Europa League dans ce domaine. Donc, il nous a dit de continuer, de ne pas lâcher. C'est avec cette même énergie qu'on est revenu en deuxième mi-temps pour augmenter nos chances de pouvoir marquer ce but.

    5 commentaires
    1. Avatar
      PAT11grib - ven 13 Mar 26 à 8 h 08

      Au nombre d'occasions nous méritons largement de gagner. Le Celta Vigo m'a beaucoup déçu. Un bémol sur Iarenchuk qui me déçoit car peu mouvement et il ne coupe aucune trajectoire alors que nous l'avons recruté pour ça.

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - ven 13 Mar 26 à 8 h 20

      Oui Yaremchuk commence à ressembler à une erreur de casting. Il a des qualités indéniables, surtout pour son physique. Mais il semble ne pas correspondre au profil qu'il nous manquait...

      Le match d'hier était exactement la configuration où il nous fallait un super joueur de tête, la fameuse "tour de contrôle" tant souhaité par le coach. On a multiplié les centres et les corners ça faisait longtemps que je n'en avait pas vu autant dans un match.

      Au final Yaremchuk n'a pas pesé du tout et a été dangereux seulement une seule fois.

      S'il y a le choix, je ne lèverai pas son OA et j'irai chercher un profil plus costaud et bon de la tête. Pas juste un mec grand.

      Signaler
    3. Avatar
      brad - ven 13 Mar 26 à 8 h 32

      Avoir autant de % en possession , montre qu'en face ils ont dressé le mur et ma foi ils l'ont bien fait , c'était a nos joueurs de chercher à aspirer ce bloc bas pour des joueurs comme Endrick qui aime à s'infiltrer , mais là c'était très et trop compact, devenant compliqué , on en passe un puis deux et le troisième est la pour te faire perdre la balle.
      Yaremchuck a un défaut en tant que pivot , il attend dans la masse au lieu de venir proposer aux coéquipiers une solution pivot remiseur , il est absent ! son bagage technique est limite ....

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - ven 13 Mar 26 à 8 h 38

      Il faut dire aussi que quasiment tous les centres et ballons balancés dans la surface , étaient ratés et mal ajustés y compris ceux de Tolisso .
      La seule fois ou il y a eu un bon ballon c'est sur ce coup de patte d'endrick et là Yaremchuk fait une très belle tête bien cadrée mais leur gardien la sort miraculeusement .

      Signaler
      1. Avatar
        PAT11grib - ven 13 Mar 26 à 8 h 47

        C'est à lui de provoquer le bon centre, pas en restant caché tout le match. De toute façon si on nous l'a prêté ce n'est pas un hasard.

        Signaler

    Laisser un commentaire

