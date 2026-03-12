Le Celta retrouve Duran mais perd Roman avant d'affronter l’OL

Annoncé incertain en début de semaine, Pablo Duran participera bien au match entre le Celta de Vigo et l’OL. En revanche, Miguel Roman s’est blessé à l’entraînement mardi et manquera le rendez-vous de jeudi soir (21h) et le reste de la saison.

De notre envoyé spécial à Vigo.

Dans le brouillard galicien, Claudio Giraldez a tenté tant bien que mal de préparer au mieux le rendez-vous contre l’OL qui se tient jeudi soir (21h). Au contraire de Paulo Fonseca, l’entraîneur du Celta de Vigo peut s’estimer heureux. Au moment de se frotter au quatrième de Ligue 1, le club espagnol est loin d’avoir une liste longue comme le bras au niveau de l’infirmerie. Quand l’OL prie pour des retours rapides et pourquoi pas lors du match retour le 19 mars prochain, le Celta peut se satisfaire de voir Pablo Duran être disponible. Il était le seul joueur galicien incertain pour le rendez-vous de jeudi, mais Giraldez a confirmé sa présence. "Le point positif, c'est que Pablo Durán est de retour et que tout le monde est disponible."

"D'autres joueurs capables de remplacer Roman"

Tout le monde ? Pas vraiment puisque dans son bonheur de retrouver Duran, Claudio Giraldez a eu la mauvaise surprise de voir Miguel Roman se blesser à la cheville et au pied gauche à l’entraînement mardi. Absent encore ce mercredi, le milieu du Celta va manquer les trois prochains mois de compétition. "Ce sont des choses qui arrivent dans le football, c'est une blessure imprévisible et son absence est regrettable. Son temps de jeu et ses responsabilités seront repris par d'autres joueurs qui ont fait leurs preuves cette saison. Je suis serein, mais contrarié parce que nous avons perdu un joueur pour le reste de la saison." Un coup dur pour le Celta mais l'OL ne s'en plaindra pas.