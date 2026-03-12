Actualités
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l’OL (crédit : Anthony Ravas / O&L)

Après OM - OL, Louis-Jean suspendu quatre matchs dont deux fermes

  • par David Hernandez

    • Particulièrement remonté contre l’arbitrage de Jérôme Brisard lors d’OM - OL, Matthieu Louis-Jean avait été exclu et fait l’objet d’un rapport. La commission de discipline de la LFP l’a suspendu pour quatre matchs, dont deux avec sursis.

    La colère avait été à la hauteur du sentiment d’injustice ressenti au Vélodrome. Après la défaite 3-2 de l’OL face à l’OM, Matthieu Louis-Jean n’avait pas vraiment réussi à garder son calme. Particulièrement remonté contre l’arbitrage de Jérôme Brisard, le directeur technique lyonnais s’était emporté au coup de sifflet final. Le service de sécurité de l’OL avait dû le repousser pour ne pas craquer davantage que ce qu’il avait déjà fait. Exclu après match par l’arbitre central, Louis-Jean avait également fait l’objet d’un rapport pour sa posture. Présent à Vigo mercredi soir pour la conférence de Paulo Fonseca et Dominik Greif, l’ancien chef de la cellule de recrutement a eu vent de sa sanction en Espagne.

    Une sanction effective pour Monaco et Angers

    Déjà suspendu après OL - PSG en novembre dernier, Matthieu Louis-Jean n’a pas vraiment pu plaider le casier vierge. La commission de discipline a donc choisi de le suspendre pour quatre matchs, dont deux avec sursis. En conséquence, il ne pourra plus accéder au banc de touche, au vestiaire d’arbitres ni à toutes fonctions officielles à compter du 17 mars prochain. Ce qui veut dire à partir de la réception de l’AS Monaco le 22 mars prochain ainsi que le déplacement à Angers, après la trêve internationale le 5 avril.

