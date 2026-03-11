Les Lyonnais ont participé à leur dernier entraînement ce matin avant le match face à pour Vigo ce jeudi (21 heures). Malick Fofana était présent, à l'inverse d'Afonso Moreira

C'est une présence qui met un peu de baume au cœur des supporters lyonnais. Ce mercredi matin à Décines, pour le dernier entraînement de l’OL avant de s’envoler dans l'après-midi pour Vigo, Malick Fofana était de la partie. L’ailier belge a pris part à la séance collective avec ses coéquipiers. Lui qui avait déjà fait grand bruit en les retrouvant ce lundi. Afonso Moreira, aperçu mardi lors d'une séance individuelle, n'a lui toujours pas réintégré l'entraînement collectif. Sulc, Maitland-Niles et Kluivert manquaient également à l'appel.

À la veille du huitième de finale aller d'Europa League contre le Celta ce jeudi (21 heures), difficile de penser que Malick Fofana pourrait faire partie du groupe retenu par Paulo Fonseca. Le tacticien portugais qui avait estimé, après le match face au Paris FC (1-1) qu’il fallait à tout prix : "gérer sa condition physique". Sans match officiel dans les jambes depuis presque cinq mois, l’ailier belge devra prendre son mal en patience pour retrouver la tunique lyonnaise.

Ernest Nuamah s’est entraîné à l’écart

Ernest Nuamah était aussi présent au GOLTC ce mercredi matin. Le joueur de 22 ans s’est entraîné à part, avec un préparateur physique. Pas question de toucher au ballon toutefois. Touché par une rupture du ligament croisé antérieur de son genou gauche en avril 2025, la rééducation de l’attaquant est semée d'embûches. Souvent repoussé, son retour reste incertain, faute à son cartilage douloureux ces dernières semaines.

L’ailier ghanéen sera donc, comme depuis maintenant près d’une année, dans la peau du spectateur pour regarder ses coéquipiers sur la pelouse du stade Balaídos ce jeudi soir (21h). Eux qui espèrent faire le dos rond à Vigo pour espérer continuer d’écrire leur histoire européenne à l’issue du match retour, jeudi 19 mars au Parc OL (18h45).

Avec R.B, à Décines.