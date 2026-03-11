L’OL en quête de solidité défensive malgré un Dominik Greif décisif

En difficulté ces derniers temps, l’arrière-garde lyonnaise doit régulièrement s’en remettre à Dominik Greif pour continuer d’exister.

Ces derniers temps, le secteur offensif accapare tous les regards. Porté par les idées plutôt offensives du jeu de Paulo Fonseca, l’OL en a peut-être oublié l’essentiel : bien défendre. En dépit d’un secteur offensif très appauvri au vu des nombreuses blessures, la ligne défensive peut toutefois compter sur ses cadres comme Moussa Niakhaté ou Clinton Mata. Pourtant, c’est bien dans cette zone que certaines largesses se remarquent lors des derniers matchs.

En effet, depuis la rencontre face à Strasbourg, les Lyonnais ont encaissé neuf buts lors des quatre dernières rencontres. Une forme de fébrilité que les hommes de Paulo Fonseca s’étaient bien gardés de connaître du début à la mi-février, en enchaînant quatre clean sheets de suite. Des succès qui avaient été, certes, acquis dans la douleur, mais bonifiés par une solidité défensive à toute épreuve.

Greif a de nombreuses fois éteint l’incendie

Ce bilan des dernières semaines, déjà embêtant, aurait pu être alourdi sans l’omniprésence du dernier rempart de l’OL, Dominik Greif. D’abord lors de la défaite à Strasbourg le 22 février dernier (3-1), où le portier slovaque avait réussi à faire face aux nombreux assauts strasbourgeois pendant une bonne partie de la première mi-temps. Puis face à Marseille où, bien que peut-être légèrement fautif sur l’égalisation de Igor Paixão (1-1, 52e), il s’était montré héroïque sur sa ligne en première période (deux arrêts majeurs). Sans parler de son énorme parade face au Paris FC dimanche dernier (90e), qui a permis à l’OL de rester dans le match.

Un arrêt ô combien symbolique quand on sait que, sur l’action qui suit, les Lyonnais ont obtenu un penalty, transformé par le capitaine Corentin Tolisso pour arracher le point du match nul (1-1, 90+6). Au moment où la défense lyonnaise se montre plus friable, le portier slovaque apparaît plus que jamais comme le pompier de service. Mais à force d’éteindre les incendies, encore faut-il que la maison arrête de prendre feu…