L’OL en quête de solidité défensive malgré un Dominik Greif décisif

En difficulté ces derniers temps, l’arrière-garde lyonnaise doit régulièrement s’en remettre à Dominik Greif pour continuer d’exister.
Ces derniers temps, le secteur offensif accapare tous les regards. Porté par les idées plutôt offensives du jeu de Paulo Fonseca, l’OL en a peut-être oublié l’essentiel : bien défendre. En dépit d’un secteur offensif très appauvri au vu des nombreuses blessures, la ligne défensive peut toutefois compter sur ses cadres comme Moussa Niakhaté ou Clinton Mata. Pourtant, c’est bien dans cette zone que certaines largesses se remarquent lors des derniers matchs.
En effet, depuis la rencontre face à Strasbourg, les Lyonnais ont encaissé neuf buts lors des quatre dernières rencontres. Une forme de fébrilité que les hommes de Paulo Fonseca s’étaient bien gardés de connaître du début à la mi-février, en enchaînant quatre clean sheets de suite. Des succès qui avaient été, certes, acquis dans la douleur, mais bonifiés par une solidité défensive à toute épreuve.
Greif a de nombreuses fois éteint l’incendie
Ce bilan des dernières semaines, déjà embêtant, aurait pu être alourdi sans l’omniprésence du dernier rempart de l’OL, Dominik Greif. D’abord lors de la défaite à Strasbourg le 22 février dernier (3-1), où le portier slovaque avait réussi à faire face aux nombreux assauts strasbourgeois pendant une bonne partie de la première mi-temps. Puis face à Marseille où, bien que peut-être légèrement fautif sur l’égalisation de Igor Paixão (1-1, 52e), il s’était montré héroïque sur sa ligne en première période (deux arrêts majeurs). Sans parler de son énorme parade face au Paris FC dimanche dernier (90e), qui a permis à l’OL de rester dans le match.
Un arrêt ô combien symbolique quand on sait que, sur l’action qui suit, les Lyonnais ont obtenu un penalty, transformé par le capitaine Corentin Tolisso pour arracher le point du match nul (1-1, 90+6). Au moment où la défense lyonnaise se montre plus friable, le portier slovaque apparaît plus que jamais comme le pompier de service. Mais à force d’éteindre les incendies, encore faut-il que la maison arrête de prendre feu…
Difficile à comprendre en effet, 4 derniers matchs = 9 buts encaissés 🫣
Très simple à comprendre pourtant et ça a été évoqué de nombreuses fois ici par plusieurs intervenants :
- on a perdu nos deux premiers défenseurs , à savoir Sulc qui faisait un gros travail de pressing devant , et Afonso Moreira qui défendait beaucoup en descendant très bas .
- deuxio : l'équipe est cramée , et Tyler Morton a moins de jus il peut moins bien défendre qu'avant , et n'est pas bien secondé par Tessmann qui est un tracteur alors qu'il était performant en début de saison .
- tertio : on a intégré Endrick , c'est très bien , mais il ne fait aucun travail défensif et se prend peut être pour Messi ?
- quatro : on a perdu Satriano qui lui aussi participait beaucoup au premier rideau défensif , le géant ukrainien pour le moment , fait moins le travail .
- et enfin pour finir , on a affronté des équipes bien supérieures à celles de la série des 13 succès , je veux parler du trio Strasbourg Om Lens .
Si on pouvait éviter de se retrancher derrière des stats trompeuses...
Sur nos "clean sheets" de début de saison est-ce qu'on ne concède pas d'occasions ?
Si et beaucoup même.
Greif de nombreuses fois a sauvé les meubles ou éteint l'incendie comme il est stipulé dans l'article.
On a eu beaucoup de réussite on a pas mal insisté là-dessus ici.
Et là devant on a du mal à peser alors qui ne marque pas encaisse...Surtout qu'on fatigue on comble moins facilement les trous.
Si l'OM revient après avoir été mené 2-1 c'est pour moi pas un hasard, ils ont pu se ruer devant sachant très bien que le risque était mineur d'en encaisser un 3ième.
On a des scénarios de matchs moins favorables aussi.
"Surtout qu'on fatigue on comble moins facilement les trous."
C'est une des raisons principales , il me semble .
Après à Strasbourg l'équipe était à la rue on aurait du en prendre 5 , ils sont passé complètement à côté , devant une équipe morte de faim .
Au vélodrome on en prend 3 en se ruant un peu trop à l'attaque , eux aussi en ont pris 3 ( le but de coco était valable ) et face à Lens on tombe sur une armada qui nous bouscule en première et on limite les dégats quand même en faisant une clean sheet en seconde mi temps .
Ces 8 buts encaissés ne sont pas surprenants , même si ça fait tache par rapport au reste de la saison .
Salut tu as raison Cavé mais pour moi les scénarios moins favorable, les victoires à l'arrache, la solidité et la solidarité, c'est incarné par un seul mec.
C'est Sulc..
Avec lui on bat l'om, Strasbourg, Lille, malgré des fortes domination adverse, c'est ric rac mais on gagne, sans lui on perd de peu mais on perd, c'est le détail qui n'en est pas un..
Avec lui Endrick est beaucoup plus dangereux, l'équipe est au diapason et de plus il est decisif presque tout le temp .
Sulc cette année c'est monsieur plus.
J'ajouterai Moreira .
Avec lui et Sulc , nous étions très difficiles à battre , c'est un constat .
La spirale négative actuelle de l'OL coincide très exactement avec leur absence conjuguée .
Vous avez regardé le calendrier de l ol en L1 jusqu'à la fin de saison, c'est digne d'un film d'horreur
Je n'arrive pas à m'en remettre qu on avait 8 points sur Marseille et plus de 10 sur les autres ...
Effectivement, va falloir se remettre a fermer la boutique...
Comment ?
Faudra comme l'a dit Enzo que ce soit au niveau de l'équipe de le faire
un bus demain soir et un nul bien sale , ensuite dimanche on fait pareil ...
D'etre solide, ça ne nous empêchera pas eventuellement d'être dangereux et de marquer
On a une defense presque au complet, le milieu au complet, il y a moyen de faire quelque chose a Vigo
oui comme on a fait quelque chose contre Lens , ils vont certainement se dépouiller en Galice ; mais ce que je crains , c'est que dimanche l'équipe s'écroule face aux assaults Havrais !
C'est ce match que je crains le plus !
Greif est plutôt bon.