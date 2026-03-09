OL : un espoir de revoir Moreira et Šulc avant la trêve ?

Les blessés ne seront pas de retour pour affronter le Celta de Vigo jeudi. Mais l'OL pourrait retrouver Afonso Moreira et Pavel Šulc dans quelques jours.

Sur ce dossier, l'OL nous a appris la prudence. Alors avec beaucoup de pincettes, disons que le ciel ne s'est pas dégagé, ni obscurci au-dessus des têtes lyonnaises dimanche soir. Face au Paris FC, Paulo Fonseca avait fait le choix de faire tourner certains éléments de son 11 habituel. Cela n'a pas permis de remporter la victoire (1-1), mais au moins, il n'y a pas de nouveaux blessés à déplorer.

Et heureusement, car l'effectif sera très court pour défier le Celta de Vigo jeudi (21 heures). Aucun retour de l'infirmerie, donc pas de Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Pavel Šulc et Afonso Moreira.

Fofana pourrait reprendre l'entraînement cette semaine

Quand les reverra-t-on ? Visiblement pas avant avril pour une bonne partie d'entre eux. Mais Paulo Fonseca n'a pas totalement fermé la porte pour le meilleur buteur et le principal passeur du club rhodanien. "J'espère qu'à la trêve (après Monaco le 22 mars) nous pourrons récupérer des joueurs. D'ici là, peut-être qu'Afonso et Pavel seront revenus. Pour Malick, si tout va bien, il reprendra calmement avec nous la semaine prochaine, a déclaré l'entraîneur de 53 ans aprè le match. Mais nous allons voir, car il faudra gérer sa condition physique."

Enormément d'incertitudes entourent donc ces six footballeurs, même s'ils devraient être aptes au cours du mois d'avril. La principale interrogation étant à propos du Ghanéen, qui peine à se remettre de sa rupture du ligament croisé et des rechutes que cela a engendrées.

Pour la Ligue Europa, il faut ajouter à ces forfaits l'absence de Noham Kamara, d'Hans Hateboer et de Rachid Ghezzal, non inscrits sur la liste.