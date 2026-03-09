Actualités
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : un espoir de revoir Moreira et Šulc avant la trêve ?

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Les blessés ne seront pas de retour pour affronter le Celta de Vigo jeudi. Mais l'OL pourrait retrouver Afonso Moreira et Pavel Šulc dans quelques jours.

    Sur ce dossier, l'OL nous a appris la prudence. Alors avec beaucoup de pincettes, disons que le ciel ne s'est pas dégagé, ni obscurci au-dessus des têtes lyonnaises dimanche soir. Face au Paris FC, Paulo Fonseca avait fait le choix de faire tourner certains éléments de son 11 habituel. Cela n'a pas permis de remporter la victoire (1-1), mais au moins, il n'y a pas de nouveaux blessés à déplorer.

    Et heureusement, car l'effectif sera très court pour défier le Celta de Vigo jeudi (21 heures). Aucun retour de l'infirmerie, donc pas de Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Pavel Šulc et Afonso Moreira.

    Fofana pourrait reprendre l'entraînement cette semaine

    Quand les reverra-t-on ? Visiblement pas avant avril pour une bonne partie d'entre eux. Mais Paulo Fonseca n'a pas totalement fermé la porte pour le meilleur buteur et le principal passeur du club rhodanien. "J'espère qu'à la trêve (après Monaco le 22 mars) nous pourrons récupérer des joueurs. D'ici là, peut-être qu'Afonso et Pavel seront revenus. Pour Malick, si tout va bien, il reprendra calmement avec nous la semaine prochaine, a déclaré l'entraîneur de 53 ans aprè le match. Mais nous allons voir, car il faudra gérer sa condition physique."

    Enormément d'incertitudes entourent donc ces six footballeurs, même s'ils devraient être aptes au cours du mois d'avril. La principale interrogation étant à propos du Ghanéen, qui peine à se remettre de sa rupture du ligament croisé et des rechutes que cela a engendrées.

    Pour la Ligue Europa, il faut ajouter à ces forfaits l'absence de Noham Kamara, d'Hans Hateboer et de Rachid Ghezzal, non inscrits sur la liste.

    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca regrette le manque d'un petit plus offensif face au Paris FC
    4 commentaires
    1. Avatar
      OctoGone - lun 9 Mar 26 à 12 h 42

      J'étais étonné que le petit Kamara ne soit pas sur la feuille hier. Si quelqu'un a des explications ?

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 9 Mar 26 à 12 h 54

      je ne me fais plus d'illusions sur le retour de moreira , pavel et encore moins fofana .
      Idem Kluivert ; quant à Mangala , c'est un gros diesel , je ne sais même pas si on pourra compter sur lui prochainement .
      On les reverra en avril, mais ce sera peut etre trop tard , on aura tout perdu entre temps .

      Signaler
    3. Avatar
      FOX0896 - lun 9 Mar 26 à 12 h 56

      cela fait deja plusieurs semaines que vous annoncez le retour des bléssés . soit il faut changer nos medecins et kinés soit ce sont des blessures diplomatiques ;

      Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 9 Mar 26 à 13 h 02

      Il y avait eut des soucis à un époque avec le staff médicale et avec le l'encadrement de pré saison, JMA avait fini par agir à faire du changement, ça avait bien fonctionné, le taux de blessures avait bien baissé.

      Signaler

