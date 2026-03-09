Morton ne "veut pas d'excuses" après OL - Paris FC (1-1)

Bousculé par le Paris FC, l'OL a égalisé dans les derniers instants du match dimanche soir (1-1). Malgré la fatigue, Tyler Morton ne veut pas y voir une excuse.

Peut-on dire que l'OL a accroché un point miraculeux contre le Paris FC (1-1) ?

Tyler Morton : C'est difficile. Je pense qu'on a bien joué sur la première mi-temps mais on ne s'est pas assez créé d'occasions pour ouvrir le score. Je pense que l'équipe a travaillé très dur ce (dimanche) soir, surtout dans une semaine à trois matchs. Ce n'est qu'un point, mais ce n'est pas une défaite non plus donc il faut garder la tête haute et continuer à travailler. Mais, forcément, on a des ambitions plus élevées.

C'est une période difficile pour l'équipe, quel est le problème ? Est-ce que vous êtes fatigué ?

Non, je n'aime pas les excuses. Je pense qu'on a joué un bon football sur les derniers matchs. Mais c'est difficile quand on joue bien et qu'on n'arrive pas à obtenir les résultats sur certains matchs. Il faut qu'on trouve ce déclic car on a une vraie équipe. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de changements ce (dimanche) soir, mais l'équipe joue comme toujours. Je suis heureux avec les gars aujourd'hui, parce qu'ils ont travaillé si dur, et nous avons combattu les uns pour les autres jusqu'à la fin. Je n'ai pas envie de trouver d'excuses avec la fatigue.

Que pensez-vous du penalty ?

Je ne le vois pas. Parfois, la décision est en votre faveur, parfois non. Ça n'a pas toujours tourné dans notre sens, ce dimanche si. C'est difficile de juger sur certaines décisions. Nous sommes heureux d'avoir pris les points à la fin. Corentin (Tolisso) a pris ses responsabilités et a montré pourquoi il est le capitaine de cette équipe.