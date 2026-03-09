Morton ne "veut pas d'excuses" après OL - Paris FC (1-1)

Bousculé par le Paris FC, l'OL a égalisé dans les derniers instants du match dimanche soir (1-1). Malgré la fatigue, Tyler Morton ne veut pas y voir une excuse.
Peut-on dire que l'OL a accroché un point miraculeux contre le Paris FC (1-1) ?
Tyler Morton : C'est difficile. Je pense qu'on a bien joué sur la première mi-temps mais on ne s'est pas assez créé d'occasions pour ouvrir le score. Je pense que l'équipe a travaillé très dur ce (dimanche) soir, surtout dans une semaine à trois matchs. Ce n'est qu'un point, mais ce n'est pas une défaite non plus donc il faut garder la tête haute et continuer à travailler. Mais, forcément, on a des ambitions plus élevées.
C'est une période difficile pour l'équipe, quel est le problème ? Est-ce que vous êtes fatigué ?
Non, je n'aime pas les excuses. Je pense qu'on a joué un bon football sur les derniers matchs. Mais c'est difficile quand on joue bien et qu'on n'arrive pas à obtenir les résultats sur certains matchs. Il faut qu'on trouve ce déclic car on a une vraie équipe. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de changements ce (dimanche) soir, mais l'équipe joue comme toujours. Je suis heureux avec les gars aujourd'hui, parce qu'ils ont travaillé si dur, et nous avons combattu les uns pour les autres jusqu'à la fin. Je n'ai pas envie de trouver d'excuses avec la fatigue.
Que pensez-vous du penalty ?
Je ne le vois pas. Parfois, la décision est en votre faveur, parfois non. Ça n'a pas toujours tourné dans notre sens, ce dimanche si. C'est difficile de juger sur certaines décisions. Nous sommes heureux d'avoir pris les points à la fin. Corentin (Tolisso) a pris ses responsabilités et a montré pourquoi il est le capitaine de cette équipe.
CE MORTON il est aussi bon dans l analyse après match c est ça l esprit d équipe et la volonté de gagner
SUR LES 4 derniers matchs STRASBOURG défaite logique pas de soucis, L OM le but de TOLISSO refusé nous coute cher...on méritait mieux ...c 'est certain
contre LENS on tient tête à la meilleure EQUIPE du championnat (je mets une pièce LENS CHAMPION)......On perd aux pénos ...que dire c est un peu la loterie
et hier soir on fait un petit match....le but du PFC est accordé malgré un hors jeu léger (comme TOLISSO) sur le tir repoussé NUL PAS SCANDALEUX le PFC a fait une bonne 2ème mitemps
INUTILE , comme certains le font , de cracher sur FONSECA et sur certains joueurs, ill faut les encourager , les blessés vont revenir et ça va faire du bien à tout le monde ALLEZ L OL ON Y CROIT ...dans le tiercé de tête L1 ET L EUROPA A FOND.
Deux derniers match de championnat ou l'arbitres nous défavorise aussi : rien que sur les 2 hors jeux , si ils sont sifflés identiquement soit on a deux points de plus , soit on a au mois un points de plus et Marseille deux de moins .
Après tant qu'on aura pas retrouver des forces vives , on va s'en voir et déjà faire le dos rond contre les espagnols.
Enfin pourquoi n'a t on pas demandé le report du match entre les 2 confrontations avec Vigo ? ( comme Paris , c'est incompréhensible ) .
Sage fait du Morton , "fatigue connait pas", il a reconduit le même onze qui nous ont battu en CdF, va à Metz et met un 4 à 0 conformément au classement....
On a une équipe qui fait du bon football mais pas assez expérimentée et jeune en ligne offensive , d'ailleurs nos scores sur nos matchs antérieurs le dicte . Faut laisser grandir nos jeunes sans pression , après faut pas tout jeter , être 1er de sa poule en LE ce n'est pas rien ; d'ailleurs Sage suite a une mauvaise série comme celle actuellement s'était fait virer, alors cette direction ne fera pas la même erreur.....
Quoique l'on dise on venait du tréfonds en début de saison et malgré ça les gones nous ont donné pas mal de satisfactions aux sorties du stade ; on va suivre la suite comme tout bon supporter.....