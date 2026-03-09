Logiquement favorites contre Clermont dimanche, les U18 d'OL Lyonnes n'ont pas fait dans le détail. En quarts de finale de la Coupe nationale, les jeunes Lyonnaises ont gagné 7 à 0.

La fête était belle pour le Petit Poucet de ces quarts de finale de la Coupe nationale U18. Il faut dire que Clermont a écrit la belle histoire de cette première édition. Pensionnaires de Régional 1, les Auvergnates étaient les dernières représentantes de cette division. En face d'elles dimanche, l'un des favoris de la compétition, OL Lyonnes.

Pour ce match de gala, le club clermontois avait mis les petits plats dans les grands avec des animations avant et pendant la rencontre. Sur le terrain en revanche, ce fut beaucoup plus difficile. Car les Lyonnaises n'ont pas envie de laisser filer ce trophée. À la pause, les joueuses de Rachel Saïdi menaient déjà 4 à 0.

Choc face au PSG pour une place en finale

Le score s'est alourdi en deuxième période, pour un succès final 7 à 0 des Rhodaniennes. Les buteuses se nomment Méhisane Zidi (14e, 17e et 48e), Yasmine Benseba (35e), Ainhoa Sagna (45e) et Léa Motyka (66e et 69e). Pas de faux pas donc pour les Fenottes, qui auront donc un choc en demi-finales. Pour voir Valenciennes, lieu de la grande finale, elles devront se défaire de leur principal rival, le PSG. Les Parisiennes ont dominé Toulouse (3-1).

Rendez-vous pour ce choc le 19 avril en terre francilienne. Le vainqueur de cette confrontation sera à n'en pas douter le favori contre l'autre gagnant de la partie entre Reims et Le Havre. Mais avant ça, il faudra se concentrer sur le championnat. En quête du titre après l'avoir perdu l'an passé, le groupe d'OL Lyonnes, actuellement 2e derrière le Paris Saint-Germain, recevra le FC Nantes le 22 mars prochain.