Actualités
Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

Coupe nationale U18 : un OL Lyonnes facile à Clermont et qualifié pour les demies

  • par Gwendal Chabas

    • Logiquement favorites contre Clermont dimanche, les U18 d'OL Lyonnes n'ont pas fait dans le détail. En quarts de finale de la Coupe nationale, les jeunes Lyonnaises ont gagné 7 à 0.

    La fête était belle pour le Petit Poucet de ces quarts de finale de la Coupe nationale U18. Il faut dire que Clermont a écrit la belle histoire de cette première édition. Pensionnaires de Régional 1, les Auvergnates étaient les dernières représentantes de cette division. En face d'elles dimanche, l'un des favoris de la compétition, OL Lyonnes.

    Pour ce match de gala, le club clermontois avait mis les petits plats dans les grands avec des animations avant et pendant la rencontre. Sur le terrain en revanche, ce fut beaucoup plus difficile. Car les Lyonnaises n'ont pas envie de laisser filer ce trophée. À la pause, les joueuses de Rachel Saïdi menaient déjà 4 à 0.

    Choc face au PSG pour une place en finale

    Le score s'est alourdi en deuxième période, pour un succès final 7 à 0 des Rhodaniennes. Les buteuses se nomment Méhisane Zidi (14e, 17e et 48e), Yasmine Benseba (35e), Ainhoa Sagna (45e) et Léa Motyka (66e et 69e). Pas de faux pas donc pour les Fenottes, qui auront donc un choc en demi-finales. Pour voir Valenciennes, lieu de la grande finale, elles devront se défaire de leur principal rival, le PSG. Les Parisiennes ont dominé Toulouse (3-1).

    Rendez-vous pour ce choc le 19 avril en terre francilienne. Le vainqueur de cette confrontation sera à n'en pas douter le favori contre l'autre gagnant de la partie entre Reims et Le Havre. Mais avant ça, il faudra se concentrer sur le championnat. En quête du titre après l'avoir perdu l'an passé, le groupe d'OL Lyonnes, actuellement 2e derrière le Paris Saint-Germain, recevra le FC Nantes le 22 mars prochain.

    à lire également
    Mercato : OL Lyonnes engage une jeune Brésilienne

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe nationale U18 : un OL Lyonnes facile à Clermont et qualifié pour les demies 16:00
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO 15:10
    La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
    OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse 14:20
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens 13:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : un espoir de revoir Moreira et Šulc avant la trêve ? 12:40
    Mercato : OL Lyonnes engage une jeune Brésilienne 11:50
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca regrette le manque d'un petit plus offensif face au Paris FC 11:00
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Pourquoi l'OL a fait tourner contre le Paris FC (1-1) 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : Tyler Morton manquera le duel face à Monaco 09:25
    L'OL s'accroche au rêve de lendemains meilleurs, à défaut d'autre chose 08:40
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL lâche du lest et la 3e place à l'OM 08:00
    Tyler Morton lors d'OL - Paris FC
    Morton ne "veut pas d'excuses" après OL - Paris FC (1-1) 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    Tolisso après OL - Paris FC (1-1) : "Un moindre mal avec ce point" 08/03/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL - Paris FC (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 08/03/26
    Khalis Merah lors d'OL - Paris FC
    L'OL arrache un point presque miraculeux contre le Paris FC (1-1) 08/03/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    OL - Paris FC : Endrick, Yaremchuk et Tolisso sur le banc 08/03/26
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : les U17 tombent chez la lanterne rouge, les U19 dominent Saint-Priest 08/03/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Morgane Chignard arbitre d'OL Lyonnes - Le Havre 08/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut