OL Académie : week-end festif pour les jeunes Lyonnaises

    • Avec notamment un derby pour les U19, le week-end des filles de l’OL Académie a été plus que positif. En plus de la victoire contre l’ASSE, la réserve a accentué son avance en tête de sa poule en D3.

    100% de victoires pour les équipes de l’OL Académie ce week-end. Samedi, la réserve de Gueïda Fofana avait montré la voie à Cannet et elle a été suivie par son pendant féminin dimanche après-midi. À Meyzieu, les joueuses de Julien Perney recevait le FC Rousset, cinquième avant la rencontre. Dans une rencontre marquée par deux exclusions dans le camp d’en face, la réserve d’OL Lyonnes a réussi à prendre l’ascendant (2-1).

    D’abord en ouvrant le score grâce à Soleina Chennouf juste après l’heure de jeu, puis en profitant de sa supériorité numérique pour reprendre l’avantage avec une réalisation de Romane Rafalski (78e). Car oui, le FC Rousset était revenu dans la partie en transformant un penalty à la 74e minute. En remportant ce match haché, les Lyonnaises conservent leur place de leader et accentuent même leur avance. Tenu en échec (2-2), l’AS Cannes pointe désormais à cinq longueurs.

    Quadruplé pour Benseba dans le derby

    Chez les U19, les joueuses de Rachel Saïdi ne font pas la course en tête, mais gardent le rythme imposé par le PSG, invaincu dans cette phase Élite. Avec trois points de retard, les Lyonnaises n’ont pas leur destin entre les mains, mais tout faux pas est interdit depuis la défaite inaugurale contre le club parisien. Dans le derby contre l’ASSE, les coéquipières de Yasmine Benseba ont fait respecter la hiérarchie régionale. Une victoire 6-2 dans le Forez grâce notamment à un quadruplé de la jeune attaquante. Juliane Guillot s’est elle illustrée avec un doublé. Prochain rendez-vous en championnat pour la réserve et les U19 dans un mois.

