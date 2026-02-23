Abner après Strasbourg - OL (3-1) : "On a été trop passifs"

Battu 3-1 par Strasbourg, l'OL a vu sa série de victoires prendre fin à une unité du record. Dans une rencontre dominée par les Strasbourgeois, les joueurs lyonnais n'ont pas mis l'intensité espérée, comme l'a regretté Abner.

Tout le monde se doutait bien que la série allait s'arrêter un jour ou l'autre. Engrangeant les succès depuis la mi-décembre, l'OL n'allait pas pouvoir tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison. Seulement, avec les faux pas de Lens et de l'OM, l'occasion était énorme de faire un énième bon coup comptable cette saison. Malheureusement, à Strasbourg, les Lyonnais ont été ramenés à la réalité celle qu'il est possible de perdre. Le revers 3-1 dans cette 23e journée est plutôt logique tant le RCSA a effectué un gros travail de pressing pour empêcher le jeu lyonnais de se déployer.

Pas assez morts de faim

Sans un grand Dominik Greif, le score aurait pu être un peu plus sévère à la pause et l'OL n'aurait pas eu cet espoir de pouvoir revenir. Seulement, il aurait fallu montrer un peu plus, notamment dans l'intensité et dans l'état d'esprit. Bousculés dans les duels, bien trop mous dans leur transmission, les joueurs de Paulo Fonseca ont pris la fougue alsacienne en pleine figure. Plus que la perte d'égaler le record, c'est peut-être bien la manière qui laisse le plus de regrets. "La première mi-temps était dure. On était trop passifs. Mais il faut venir plus fort la semaine prochaine. On a tenté en seconde période. Mais c’était difficile", a déclaré Abner sur Ligue 1+. Avec le choc des Olympiques dès dimanche prochain, l'OL n'aura pas le temps de ruminer trop longtemps.