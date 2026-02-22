Actualités
Diego Moreira lors d'OM - OL
Diego Moreira lors d’OM – OL (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

OL : Pierre Sage aurait aimé avoir plus de temps avec Diego Moreira

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Durant quelques semaines, Pierre Sage a eu sous ses ordres Diego Moreira à l'OL. Le joueur strasbourgeois a visiblement plu au coach jurassien.

    Six petits matchs. C'est le temps qu'aura duré la collaboration à l'OL entre Pierre Sage et Diego Moreira. Arrivé sur le banc rhodanien fin novembre 2023, le technicien, aujourd'hui à Lens, a côtoyé durant deux mois le polyvalent gaucher, avant que celui-ci ne retourne à Chelsea, qui l'avait prêté au club lyonnais.

    Il a disputé six matchs, dont quatre en tant que titulaire. Une aventure de courte durée que le staff aurait bien aimé prolonger. "Si on avait eu le temps de le faire travailler, cela aurait pu avoir la même tournure qu'à Strasbourg, affirme l'entraîneur Sang et Or dans L'ÉquipeJe ne suis pas surpris de son développement, de sa réussite. À mon avis, il en a encore sous le pied, il va nous montrer de très belles choses d'ici la fin de saison."

    9 apparitions pour Moreira à l'OL

    Au total, Diego Moreira sera resté de septembre 2023 à janvier 2024 entre Rhône et Saône, lorsqu'il était âgé de 19 ans. Il y aura vécu neuf apparitions, sans se montrer décisif. Un passage éclair qui ne restera pas dans les annales, mais qui laisse visiblement des regrets à certains.

    Désormais au Racing, et ce, depuis août 2024, il a semblé franchir un cap. Sur l'exercice en cours, il est un titulaire majeur de l'équipe alsacienne, et tentera de se rappeler à ses bons souvenirs face à son ancienne formation ce dimanche (20h45).

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 22 Fév 26 à 13 h 23

      Il n'y aura pas de Moreira VS Moreira

      Signaler

