Dans une rencontre très ouverte, OL Lyonnes a fait le boulot pour dominer l'OM une troisième fois en un mois ce samedi. Succès 6-2 des Rhodaniennes.

Le vent et le répondant marseillais n'auront pas eu raison d'OL Lyonnes ce samedi à Martigues. Au stade Francis-Turcan, où l'OM recevait les joueuses de Jonatan Giráldez, la conclusion du match fut la même que lors des deux précédents duels entre Phocéennes et Rhodaniennes ces dernières semaines. Dans le cadre de la 16e journée de Première Ligue, les Lyonnaises ont gagné 6 à 2.

Tout n'a pas été parfait mais les protégées de Corinne Diacre n'avaient pas les moyens de rivaliser plus que cela avec les championnes de France en titre. Pourtant, il y avait des coups à jouer dans la profondeur, domaine dans lequel la charnière Tarciane - Elma Nelhage n'était pas souveraine.

Le show Chawinga

Malgré le poison que représentait l'attaquante Sintia Cabezas, qui mettait beaucoup d'envie dans toutes ses interventions, les coéquipières de Lindsey Heaps ont déroulé après l'ouverture du score. Après deux occasions pour Sofie Svava et Ada Hegerberg (24e), c'est Korbin Shrader qui trouvait la faille dans sa zone préférentielle, à l'entrée de la surface (0-1, 34e). Juste avant la pause, Tabitha Chawinga entamait son festival en profitant d'une mauvaise sortie de la gardienne adverse (0-2, 45e+1).

Au retour des vestiaires, après une grosse session de changement à la mi-temps*, la partie s'est complètement emballée. La Malawite a signé un doublé (0-3, 51e), puis a offert les quatrième et cinquième buts à Melchie Dumornay (0-4, 55e) et à Vicki Becho (0-5, 57e). Le tout en six minutes.

Relâchement coupable d'OL Lyonnes

Dans la foulée, l'OM réduisait l'écart sur un penalty très généreux, voire inexistant, pour une supposée main de Tarciane (1-55, 59e). Et il inscrivait même une deuxième réalisation sur un beau centre-tir qui a complètement surpris Christiane Endler (2-5, 66e). Un passage qui n'a pas dû plaire au staff, car l'équipe a affiché par séquences une certaine fébrilité.

Pour ne pas terminer sur une mauvaise note, Jule Brand concluait le festival sur un caviar de Sofie Svava (2-6, 82e), tandis que Marie-Antoinette Katoto et Melchie Dumornay manquaient trois énormes opportunités de corser encore davantage l'addition. Plus que jamais en tête de la D1 avec 16 longueurs d'avance sur Nantes, son dauphin, OL Lyonnes part l'esprit léger en trêve internationale. Mais au retour, il faudra se remettre très vite au travail, car le mois de mars s'annonce copieux, entre la finale de la Coupe LFFP et le retour de la Ligue des champions.

🇺🇸 KORBIN SHRADER TROMPE LES MARSEILLAISES SUR CETTE REPRISE !



L'Américaine reprend parfaitement un ballon mal dégagé à l'entrée de la surface et permet à l'OL Lyonnes de mener à Martigues ! #ArkemaPL pic.twitter.com/fjoeUOMW7F — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2026

*L'équipe d'OL Lyonnes après les changements de la mi-temps : Endler - Lawrence, Tarciane, Nelhage, Svava - Egurrola, Shrader, Dumornay - Brand, Becho, Chawinga