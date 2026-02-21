Actualités
Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d’OL – Juventus Turin.

Première Ligue : jamais 2 sans 3 pour OL Lyonnes face à l'OM (2-6)

  • par Gwendal Chabas
  • 13 Commentaires

    • Dans une rencontre très ouverte, OL Lyonnes a fait le boulot pour dominer l'OM une troisième fois en un mois ce samedi. Succès 6-2 des Rhodaniennes.

    Le vent et le répondant marseillais n'auront pas eu raison d'OL Lyonnes ce samedi à Martigues. Au stade Francis-Turcan, où l'OM recevait les joueuses de Jonatan Giráldez, la conclusion du match fut la même que lors des deux précédents duels entre Phocéennes et Rhodaniennes ces dernières semaines. Dans le cadre de la 16e journée de Première Ligue, les Lyonnaises ont gagné 6 à 2.

    Tout n'a pas été parfait mais les protégées de Corinne Diacre n'avaient pas les moyens de rivaliser plus que cela avec les championnes de France en titre. Pourtant, il y avait des coups à jouer dans la profondeur, domaine dans lequel la charnière Tarciane - Elma Nelhage n'était pas souveraine.

    Le show Chawinga

    Malgré le poison que représentait l'attaquante Sintia Cabezas, qui mettait beaucoup d'envie dans toutes ses interventions, les coéquipières de Lindsey Heaps ont déroulé après l'ouverture du score. Après deux occasions pour Sofie Svava et Ada Hegerberg (24e), c'est Korbin Shrader qui trouvait la faille dans sa zone préférentielle, à l'entrée de la surface (0-1, 34e). Juste avant la pause, Tabitha Chawinga entamait son festival en profitant d'une mauvaise sortie de la gardienne adverse (0-2, 45e+1).

    Au retour des vestiaires, après une grosse session de changement à la mi-temps*, la partie s'est complètement emballée. La Malawite a signé un doublé (0-3, 51e), puis a offert les quatrième et cinquième buts à Melchie Dumornay (0-4, 55e) et à Vicki Becho (0-5, 57e). Le tout en six minutes.

    Relâchement coupable d'OL Lyonnes

    Dans la foulée, l'OM réduisait l'écart sur un penalty très généreux, voire inexistant, pour une supposée main de Tarciane (1-55, 59e). Et il inscrivait même une deuxième réalisation sur un beau centre-tir qui a complètement surpris Christiane Endler (2-5, 66e). Un passage qui n'a pas dû plaire au staff, car l'équipe a affiché par séquences une certaine fébrilité.

    Pour ne pas terminer sur une mauvaise note, Jule Brand concluait le festival sur un caviar de Sofie Svava (2-6, 82e), tandis que Marie-Antoinette Katoto et Melchie Dumornay manquaient trois énormes opportunités de corser encore davantage l'addition. Plus que jamais en tête de la D1 avec 16 longueurs d'avance sur Nantes, son dauphin, OL Lyonnes part l'esprit léger en trêve internationale. Mais au retour, il faudra se remettre très vite au travail, car le mois de mars s'annonce copieux, entre la finale de la Coupe LFFP et le retour de la Ligue des champions.

    *L'équipe d'OL Lyonnes après les changements de la mi-temps : Endler - Lawrence, Tarciane, Nelhage, Svava - Egurrola, Shrader, Dumornay - Brand, Becho, Chawinga

    13 commentaires
    1. Avatar
      Hannibal LectOL - sam 21 Fév 26 à 22 h 58

      Classement actuel des buteuses lyonnaises en championnat:

      1) Tabitha Chawinga: 9 buts.
      2) Vicki Becho: 7 buts
      3) Marie-Antoinette Katoto et Korbin Shrader: 5 buts
      3) Liana Joseph et Melchie Dumornay: 4 buts
      4) Tarciane, Kadidiadou Diani, Inès Benyahia, Ada Hegerberg, Lindsey Heaps et Jule Brand: 3 buts
      5) Lily Yohannes: 2 buts

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 22 Fév 26 à 0 h 01

        Toutes compétitions confondues :
        1) Chawinga, 13
        2) Katoto, 11
        3) Ada, 10
        4) Becho, 9
        5) Dumornay, Diani, 7

        Signaler
    2. Avatar
      brad - sam 21 Fév 26 à 23 h 09

      Je crois que cette saison c'est la 1ére fois que les fennotes encaissent deux buts dans un seul match ?
      Katoto à tenté un geste magnifique qui ressemblait a une Madjer , c'est ce genre de geste qui me réconcilie avec le foot.
      Bon 3 fessées d'affilées pour les Marseillaises , on peut dire même si tout n'a pas été parfait que les Lyonnes respectent le statut du club.....

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 22 Fév 26 à 0 h 02

        En championnat, oui. Mais il faut voir les deux buts... Un pénalty donné, et un but très chanceux.

        Signaler
    3. isabielle
      isabielle - sam 21 Fév 26 à 23 h 10

      Korbin....yessss ! 👏👌
      https://www.instagram.com/reel/DVCLxP2CDRx/?utm_source=ig_web_copy_link

      Signaler
      1. Avatar
        brad - sam 21 Fév 26 à 23 h 23

        J'aime bien voir le filet des marseillaises tremblé , en plus une petite américaine Korbin qui fait un coucou à Mc Court...

        Signaler
    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 21 Fév 26 à 23 h 11

      Bon, j'ai passé presque plus de temps à tenter, en vain, de mettre des coms, plutôt qu'à regarder le match ! 😡

      D'ailleurs les matchs de ligue 1 arkema, comment dire?.....Rien !
      épi, j'ai encore bien aimé les jacasseries des perruches qui nous racontaient que sans l'absence d'UNE marseillaise, le débat aurait été plus équilibré !....
      Si, si, elles l'ont dit .🤣
      Bref, 16 points d'avance, ça devient lassant .😇

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 22 Fév 26 à 0 h 04

        Je me tue à le répéter, je trouve déjà admirable qu'elles se motivent pour le championnat. Ca a le mérite de permettre à Giraldez de faire des tests. Celui de mettre Heaps en sentinelle n'était pour moi, pas du tout concluant.

        Signaler
    5. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 21 Fév 26 à 23 h 23

      HS, quoi que......
      L'ex gardienne du club du SUD qui s'exprime.
      Si, on lit jusqu'à la fin, on voit qu'il règne aussi une bonne ambiance, comme chez le bonhommes, au sein du prestigieux second Olympique de France ! 😜

      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-gardienne-chloe-n-gazi-annonce-son-depart-de-l-om-j-ai-appris-a-mes-depens-qu-il-y-avait-des-choix-qui-ne-s-expliquaient-pas/1654172

      Signaler
      1. chignol
        chignol - sam 21 Fév 26 à 23 h 38

        C'est ce qu'on appelle l'"effet Diacre".

        Signaler
    6. isabielle
      isabielle - sam 21 Fév 26 à 23 h 44

      Une bonne gardienne N'Gazi, mais je n'oublie pas qu'elle a blessé Ada quand elle jouait à Fleury et que cela n'a pas été sans conséquence pour l'OLF et pour Ada qui a mis beaucoup de temps à s'en remettre...

      Signaler
    7. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 21 Fév 26 à 23 h 47

      Pas vu le match pour cause de garde d'enfants 😅
      À lire vos commentaires c'était facile, comme d'hab en fait 😂

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 22 Fév 26 à 0 h 04

        OL-91 a cru à une remontée fantastique de l'OM, tout de même.

        Signaler

