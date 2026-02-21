La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Plusieurs retours dans le groupe de l'OL pour aller à Strasbourg dimanche (20h45). L'équipe retrouve Kluivert, Tagliafico et Endrick.

Dans les prochains jours, l'OL peut espérer voir revenir ses ailiers (Moreira, Fofana et Nuamah) ainsi qu'Orel Mangala. Mais pour l'instant, le groupe n'est pas au complet, puisque Hans Hateboer a rejoint l'infirmerie pour un souci au genou. Paulo Fonseca n'a donc pas l'embarras du choix pour aller à Strasbourg dimanche (20h45).

Cependant, les Lyonnais pourront s'appuyer sur quelques retours importants. Derrière notamment, avec Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Autant d'options supplémentaires pour la défense centrale et le poste de latéral gauche. Ils sont tous les deux aptes à débuter, a précisé leur coach.

Endrick revient, de Carvalho et Hamdani avec la réserve

En attaque, Endrick a purgé son match de suspension. Il viendra apporter son énergie et sa technique à la ligne offensive. Pas un luxe pour les Rhodaniens qui manquaient un peu de solutions dans ce secteur.

Forcément, cela signifie que certains jeunes doivent retourner avec la réserve. C'est le cas de Mathys de Carvalho et d'Adil Hamdani. Ils ont participé au succès de l'effectif Pro 2 ce samedi du côté du Cannet (1-2).

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kamara, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles, Kluivert, Tagliafico - Tessmann, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Sulc, Ghezzal, Himbert, Endrick, Yaremchuk