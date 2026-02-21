Actualités
Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
Elisa Daupeux arbitrera OL – Montpellier (@FFF)

OM - OL Lyonnes : Elisa Daupeux au sifflet

  • par Gwendal Chabas

    • À 21 heures ce samedi, OL Lyonnes affronte l'OM à l'extérieur. Une affiche dirigée par l'arbitre Elisa Daupeux, une première cette saison.

    Comme on se retrouve. Ce samedi à 21 heures, Marseille reçoit OL Lyonnes dans le cadre de la 16e journée de Première Ligue. Une affiche que l'on commence à bien connaître, puisque ce sera la quatrième cette saison, la troisième depuis le 24 janvier. En un mois, Marseillaises et Lyonnaises se livreront donc trois batailles, avec pour l'instant un gros avantage aux championnes de France (1-5 en Coupe de France et 4-0 en Coupe LFFP).

    Cette affiche sera dirigée par Elisa Daupeux. À 24 ans, cette arbitre est déjà bien connue dans l'Hexagone. Elle n'a pas officié lors de rencontres des Rhodaniennes cette saison, mais l'an passé, on a notamment pu l'observer lors du choc contre le PSG. L'été dernier, elle était aux commandes des deux matchs amicaux face au Servette FC (5-0) et à Nuremberg (3-0).

    Dernier match avant la trêve

    Ce week-end, elle comptera sur l'aide de ses assistantes Clémentine Dubreil et Siham Boudina. Siham Benmahammed se chargera des changements et d'annoncer le temps additionnel.

    Après cette partie, les joueuses d'OL Lyonnes s'en iront participer à la trêve internationale. Une grande majorité du groupe de Jonatan Giráldez sera dispatchée à travers le monde pour la trêve internationale.

