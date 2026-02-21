Ligue 1 : et si l'OL faisait encore un coup ?

La joie des joueurs de l’OL après le but de Noah Nartey contre Lille. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Jouant encore une fois en dernier ce week-end, l'OL a vu l'OM perdre à Brest vendredi. Il peut s'envoler dimanche en cas de succès à Strasbourg.

C'est l'avantage, ou l'inconvénient selon comment on se positionne, d'être régulièrement programmé le dimanche. Souvent, vos rivaux ont joué avant vous. Cela réussit plutôt bien à l'OL ces dernières semaines, car il voit ses concurrents de derrière se prendre les pieds dans le tapis. Actuellement, il suit Marseille, qui est son plus proche poursuivant.

Eh bien les Phocéens viennent d'enchaîner un quatrième match sans victoire en Ligue 1. Ils ont logiquement perdu vendredi soir à Brest, sur un doublé de la tête de Ludovic Ajorque (2-0). Le changement d'entraîneur, de Roberto De Zerbi à Habib Beye, n'a donc pas eu d'effet immédiat.

L'OL pourrait compter 8 points d'avance à 11 matchs de la fin

Résultat, l'Olympique lyonnais ira à Strasbourg ce 22 février (20h45) avec moins de pression. Non pas qu'il n'ait pas besoin de l'emporter, mais il sait que l'OM ne pourra quoi qu'il arrive pas le dépasser la semaine prochaine lors du choc au Vélodrome (01/03). Au contraire, ce sont les hommes de Paulo Fonseca qui peuvent frapper un coup immense ce week-end.

Si le Portugais ne voit pas ce déplacement en Alsace comme un tournant, on peut tout de même y déceler un possible coup de massue à infliger aux Marseillais. Certes, il faudra gagner à la Meinau, ce qui est loin d'être évident, mais à 22h45 dimanche, l'OL pourrait avoir huit longueurs d'avance sur Amine Gouiri et ses coéquipiers. Un matelas qui commencerait à être très intéressant dans la quête du podium, alors qu'il restera 11 journées à disputer. Aux Rhodaniens de jouer.