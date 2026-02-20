Les barrages ont livré leur verdict. En quarts de finale de la Ligue des champions, OL Lyonnes affrontera Wolfsburg. Avec un match retour à domicile.

Le suspense a pris fin ce jeudi à 20h40. Après un match aller disputé et une remontée de Wolfsburg (2-2), ce sont les Allemandes qui se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de la Juventus (0-2). Suite à ce barrage, nous connaissons donc le futur adversaire d'OL Lyonnes au prochain tour. Une affiche que nous avons déjà vue lors de la phase de classement.

Le 11 novembre 2025, les Lyonnaises n'avaient laissé aucune chance à leur rival. 2 à 0 à la pause, 3-1 score final, elles avaient géré cela de main de maître. Ce sont surtout deux adversaires qui se connaissent par cœur, puisqu'ils s'étaient déjà affrontés en 2024, pour deux succès français. Ce seront les 12e et 13e rencontres entre les deux clubs, les 5e et 6e depuis 2020.

Rendez-vous le 24 ou 25 avril

Cette confrontation aura lieu les 24/25 mars et le 2 avril. La manche retour se déroulera à Décines. Les joueuses de Jonatan Giráldez partiront favorites, même s'il faudra jongler avec un calendrier dense à ce moment de la saison. En cas de succès lors de ce duel, elles affronteront Chelsea ou Arsenal pour une place en finale. Mais il y a encore une étape à franchir avant d'y songer.