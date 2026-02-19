OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée

La FFF a programmé les trois journées du mois de mars. OL Lyonnes y affrontera Fleury le 21, puis Strasbourg le 28 mars.

Mars sera synonyme de retour de la Ligue des champions. Un moment très attendu par les joueuses d'OL Lyonnes et les supporters. Avant de savoir qui de Wolfsburg ou de la Juventus sera leur adversaire en quarts de finale, le club a découvert la programmation des 17e, 18e et 19e journées de Première Ligue.

Les Lyonnaises recevront tout d'abord Le Havre le mardi 10 mars à 15 heures. Puis, place au long voyage en Côte d'Ivoire pour disputer la finale de la Coupe LFFP le samedi 14 contre le PSG. Après le quart de finale de Coupe de France, à nouveau face au HAC à domicile (18/03), les joueuses de Jonatan Giráldez iront à Fleury.

Gestion des organismes pour le staff

Rendez-vous le samedi 21 mars à 21 heures (diffusion sur Canal +). Peu de repos donc pour le groupe, qui enchaînera quelques jours plus tard avec la coupe d'Europe. Après la rencontre aller, il faudra se pencher à nouveau sur la D1, avec un autre déplacement à Strasbourg.

Ce match est prévu le samedi 28 mars à 18 heures (sur YouTube). L'entraîneur espagnol devrait profiter de cet enchaînement intense pour poursuivre son turnover et donner du temps de jeu à tout son groupe. Car au retour de la trêve internationale, OL Lyonnes jouera sept matchs en trois semaines (du 11 mars au 2 avril).