Actualités
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée

  • par Gwendal Chabas

    • La FFF a programmé les trois journées du mois de mars. OL Lyonnes y affrontera Fleury le 21, puis Strasbourg le 28 mars.

    Mars sera synonyme de retour de la Ligue des champions. Un moment très attendu par les joueuses d'OL Lyonnes et les supporters. Avant de savoir qui de Wolfsburg ou de la Juventus sera leur adversaire en quarts de finale, le club a découvert la programmation des 17e, 18e et 19e journées de Première Ligue.

    Les Lyonnaises recevront tout d'abord Le Havre le mardi 10 mars à 15 heures. Puis, place au long voyage en Côte d'Ivoire pour disputer la finale de la Coupe LFFP le samedi 14 contre le PSG. Après le quart de finale de Coupe de France, à nouveau face au HAC à domicile (18/03), les joueuses de Jonatan Giráldez iront à Fleury.

    Gestion des organismes pour le staff

    Rendez-vous le samedi 21 mars à 21 heures (diffusion sur Canal +). Peu de repos donc pour le groupe, qui enchaînera quelques jours plus tard avec la coupe d'Europe. Après la rencontre aller, il faudra se pencher à nouveau sur la D1, avec un autre déplacement à Strasbourg.

    Ce match est prévu le samedi 28 mars à 18 heures (sur YouTube). L'entraîneur espagnol devrait profiter de cet enchaînement intense pour poursuivre son turnover et donner du temps de jeu à tout son groupe. Car au retour de la trêve internationale, OL Lyonnes jouera sept matchs en trois semaines (du 11 mars au 2 avril).

    à lire également
    Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée 11:00
    Habib Beye, coach de Rennes
    À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur 10:10
    Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes 09:25
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public 08:40
    Valentin Barco (Strasbourg)
    L'OL face à la menace Valentín Barco (Strasbourg) 08:00
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : OL Lyonnes lancera sa saison 2026-2027 le 5 septembre 07:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Endrick, son avenir, un titre pour l'OL… Interview exclusive de Paulo Fonseca 18/02/26
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Coupe LFFP oblige, OL Lyonnes - Le Havre avancé au 10 mars 18/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL : Moreira, Tagliafico et Kluivert toujours en individuel 18/02/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    OL : aucun signe distinctif pour les supporters lyonnais dans Strasbourg 18/02/26
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca : "L'OL peut être une bonne surprise en fin de saison" 18/02/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et trois Fenottes avec les U19 françaises 18/02/26
    Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
    OL Lyonnes : Sombath bien présente à l’entraînement 18/02/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL reste en tête de sa poule 18/02/26
    Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
    Damaris quittera aussi OL Lyonnes durant la trêve internationale 18/02/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but de Maitland-Niles
    L’OL, une équipe qui gagne petit pour rêver plus grand 18/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Ligue 1 : le podium, une formalité statistique pour l’OL ? 18/02/26
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce mercredi (11h15) 18/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    • cavegone L'OL en pleine communion avec son public
      Oui mais au-delà du travail à l’entraînement, les « ici c’est chez moi » même en boutade, c’est pas terrible à entendre pour les jeunes ou les pièces rapportées. Comme quand on…
    • DrNelson & Mister Bosz L'OL en pleine communion avec son public
      C'est évident qu'il y avait un problème de mentalité, pour de nombreuses raisons probablement. Comme tu dis ça se voit dans les Insides. On voit maintenant des joueurs qui se…
    • cavegone L'OL en pleine communion avec son public
      Merci Razik. Je crois qu’il suffisait de l’écrire. Et même si j’y participais (sans attisement il me semble) je me réjouis de cette décision. Bravo et longue vie à o&l…
    • cavegone L'OL en pleine communion avec son public
      Moi je suis intimement convaincu que certains départs ont été bénéfiques pour le vestiaire et l’ambiance en général. De manière informelle et anodine j’ai vu des choses dans les insides…
    • RBV À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur
      Perso je me méfie du sursaut d'orgueil marseillais contre nous...je ne les vois pas exploser en vol en fin de saison (bizarrement). Mais on peut leur faire très très mal…
    • Razik Brikh L'OL en pleine communion avec son public
      Bonjour à tous, Merci de ne pas poster de commentaire sans lien avec le contenu de l'article. O&L est un média dédié à l'actualité de l'Olympique lyonnais. Ici on parle…
    • Juni38 L'OL en pleine communion avec son public
      Si ça part en vrille toujours Et je lis des horreurs qui moi me choquent . Et je n'ai pas envie de ça en venant ici . Il y en…
    • Juni38 L'OL en pleine communion avec son public
      Dans les forums de ce genre , la politique devrait être strictement bannie . J'ai toujours pensé ca. Ça ne mène a rien sauf à des pujilats, ou personne ne…
    • DrNelson & Mister Bosz L'OL en pleine communion avec son public
      Oui, le fait que l'équipe vienne fêter chaque victoire avec les supporters crée vraiment quelque chose d'unique et ce n'est pas pour rien qu'il y a cette osmose. Il y…
    • OLVictory L'OL en pleine communion avec son public
      J'ai été abonné pendant 25 ans et je ne me rappelle pas d'une équipe qui venait fêter chaque victoire comme s'ils avaient gagné un titre ! Encore plus en déplacement.…
    • DrNelson & Mister Bosz L'OL en pleine communion avec son public
      J'ai 35 ans. Harry Potter ça date de 29 ans. Il faut mettre à jour tes références si tu crois que c'est récent. 😅😂 J'aurais pu dire Batman avec son…
    • JUNi DU 36 L'OL en pleine communion avec son public
      Oui Dr Nelson la tu as nourri la bête 😂 tu sais bien qu'il attend que ça. Faut carrément l'ignorer pour de bon. Les harceleurs sur les sites ne vivent…
    • OLVictory À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur
      Il y a des bons joueurs à l'OM, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas un effet bénéfique avec le changement d'entraineur.
    • Montcoua L'OL en pleine communion avec son public
      Ha ha ha ! 😂 détends toi Docteur ! https://youtube.com/shorts/vA0SbURME3I?si=Yurb7aiXzeQlQ-SG nb: Voldemort, sacré référence ! 😊Tu dois être un gamin ?
    • DrNelson & Mister Bosz À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur
      C'est un club dans l'excès permanent, c'est difficile de construire quoi que ce soit dans ces conditions. Tant mieux pour nous
    Faire défiler vers le haut