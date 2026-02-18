Actualités
Le parcage des supporters de l'OL à Lens
OL : aucun signe distinctif pour les supporters lyonnais dans Strasbourg

    • Ce dimanche (20h45), l'OL se déplace à Strasbourg pour la 23e journée de Ligue 1. Les supporters lyonnais pourront prendre place à la Meinau, mais ne pourront pas se déplacer librement dans la cité alsacienne avec un maillot de l'OL.

    Entre l'OL et ses supporters, il s'est construit une vraie relation de confiance. Dans l'entretien exclusif qu'il a accordé à Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca n'a pas hésité à saluer les nombreux fans présents lors des déplacements en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Ce dimanche, ils devraient être encore nombreux à prendre place dans le parcage de la Meinau. Pour la 23e journée du championnat, les Lyonnais n'ont pas reçu d'interdiction de déplacement dans un stade qui affichera complet. Toutefois, la préfecture du Bas-Rhin a publié un arrêté pour encadrer ce déplacement.

    Interdiction de stationnement et de circulation

    S'il n'y aura pas de restriction sur le nombre de fans lyonnais pouvant prendre place en Alsace, il y aura comme souvent une interdiction de "stationnement et la circulation aux abords du stade de la Meinau, de la gare centrale ainsi que dans le centre-ville de Strasbourg, le dimanche 22 février de 8h à minuit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique lyonnais, c’est-à-dire portant un signe distinctif d’appartenance au club."

    2 commentaires
    1. Sebepe
      Sebepe - mer 18 Fév 26 à 16 h 40

      ça devient grave cette hiustoire en matière de controle. Alors qu'il suffirait d'interdire de stade ceux qui ont des comportements répréhensbles. Ils sont identifiables, malgré leur cagoules. Le législateur ne peut pas s'emparer de ce probleme ?

      Signaler
    2. Jaja69
      Jaja69 - mer 18 Fév 26 à 16 h 44

      Je suis allé faire un tour sur un forum de Strasbourgeois par curiosité et j'ai halluciné à quel point ces mecs détestent l'OL et ses supporters.
      A moins que j'ai raté quelque chose, j'ai pas l'impression qu'on ait la même opinion d'eux ? Je les trouve plutôt sympa les strasbourgeois moi.
      Ils ont l'air d'avoir pas mal le seum contre le match allez et contre Tolisso en particulier haha

      https://racingstub.com/forum/topic/20707?page=4

      Signaler

