Ligue 1 : Dominik Greif signe un 9e clean sheet

Dominik Greif se hisse à hauteur de Lucas Chevalier (PSG). Avec 9 clean sheets, le gardien de l'OL est l'un des tous meilleurs de Ligue 1.

Seuls deux clubs en Europe, dans des championnats à 20 équipes, ont obtenu davantage de clean sheets que l'OL (12). Il est question des leaders de la Premier League (Arsenal) et de Serie A (l'Inter Milan), qui en ont réalisé 13. Un total impressionnant pour Paulo Fonseca et ses troupes, et qui explique en partie leur 3e place. Parmi les clés de cette bonne défense, il y a bien sûr Dominik Greif.

Arrivé l'été dernier de Majorque, le gardien a déjà réalisé 9 "blanchissements" en Ligue 1. C'est autant que Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain) et Robin Risser (Lens). Le Lyonnais et le Lensois ont rejoint le Parisien ce week-end en tête du classement. On retrouve donc les trois meilleures arrières-gardes de la compétition, ce qui semble assez logique.

55% de clean sheets en Ligue 1 pour l'OL

Pour le Slovaque, son taux de matchs sans prendre de but est de 50%, soit mieux que le portier des Sang et Or (41%) et un peu en dessous du Francilien (53%). Sans compter que le club rhodanien peut s'appuyer sur Rémy Descamps. En quatre apparitions, toutes en début de la saison, il a validé trois clean sheets. Un aspect qui contribue forcément à l'excellente dynamique du moment (13 victoires de rang, dont 7 sans concéder la moindre réalisation).