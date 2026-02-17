Actualités
Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ligue 1 : Dominik Greif signe un 9e clean sheet

  • par Gwendal Chabas
  5 Commentaires

    • Dominik Greif se hisse à hauteur de Lucas Chevalier (PSG). Avec 9 clean sheets, le gardien de l'OL est l'un des tous meilleurs de Ligue 1.

    Seuls deux clubs en Europe, dans des championnats à 20 équipes, ont obtenu davantage de clean sheets que l'OL (12). Il est question des leaders de la Premier League (Arsenal) et de Serie A (l'Inter Milan), qui en ont réalisé 13. Un total impressionnant pour Paulo Fonseca et ses troupes, et qui explique en partie leur 3e place. Parmi les clés de cette bonne défense, il y a bien sûr Dominik Greif.

    Arrivé l'été dernier de Majorque, le gardien a déjà réalisé 9 "blanchissements" en Ligue 1. C'est autant que Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain) et Robin Risser (Lens). Le Lyonnais et le Lensois ont rejoint le Parisien ce week-end en tête du classement. On retrouve donc les trois meilleures arrières-gardes de la compétition, ce qui semble assez logique.

    55% de clean sheets en Ligue 1 pour l'OL

    Pour le Slovaque, son taux de matchs sans prendre de but est de 50%, soit mieux que le portier des Sang et Or (41%) et un peu en dessous du Francilien (53%). Sans compter que le club rhodanien peut s'appuyer sur Rémy Descamps. En quatre apparitions, toutes en début de la saison, il a validé trois clean sheets. Un aspect qui contribue forcément à l'excellente dynamique du moment (13 victoires de rang, dont 7 sans concéder la moindre réalisation).

    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    Strasbourg : Emanuel Emegha manquera encore la réception de l'OL
    5 commentaires
    1. Koko
      Koko - mar 17 Fév 26 à 15 h 14

      🙂

    2. OL-91
      OL-91 - mar 17 Fév 26 à 15 h 27

      Normal, l'OL joue à 4 gardiens.

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 17 Fév 26 à 15 h 33

      Il a été vraiment super fort, il nous sauve de la défaite.
      On a de la chance d'avoir 2 bons gardiens sur lesquels on peut compter.

    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 17 Fév 26 à 15 h 36

      Quel relais en biathlon 🤩
      On devrait avoir au moins une médaille mais dans quel ordre...

    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 17 Fév 26 à 15 h 54

      Et voilà on est champion olympique en relais, et record battu en médaille, 16 🤩

