Strasbourg - OL : les Lyonnais retrouvent Ruddy Buquet

Presque trois semaines après le match face à Laval, Ruddy Buquet arbitrera de nouveau l'OL. Il sera aux commandes du duel contre Strasbourg dimanche soir.

Les retrouvailles s'étaient plutôt bien déroulées la dernière fois. Après le regrettable Rennes - OL du début de saison (3-1), Ruddy Buquet avait retrouvé le club rhodanien en Coupe de France. C'était lors du 8e de finale face à Laval le 4 février dernier (2-0). Moins de trois semaines plus tard, il sera de nouveau au sifflet d'une rencontre des hommes de Paulo Fonseca.

Dimanche, il sera en charge de l'opposition entre Strasbourg et l'Olympique lyonnais (20h45). Un duel comptant pour la 23e journée de Ligue 1. Très expérimenté, l'Amiénois de 49 ans a croisé à 55 reprises la formation rhodanienne dans sa carrière, et ce, depuis 2009.

L'OL entame un passage difficile

Pour cette confrontation, il sera aidé par ses assistants : Steven Torregrossa et Mikael Berchebru. Marc Bollengier devra surveiller les changements et annoncer le temps additionnel. Enfin, à la vidéo, nous retrouverons le duo Nicolas Rainville - Ludovic Zmyslony.

L'OL, qui reste sur une impressionnante série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, entame avec ce voyage en Alsace un triptyque difficile. Car après la Meinau, il se rendra au Vélodrome le 1er mars, puis il recevra Lens, leader de Ligue 1, le jeudi 5 mars en Coupe de France. Autant de rendez-vous cruciaux dans la quête du podium et d'un éventuel titre.