OL - Mercato : Paulo Fonseca, quelle suite après cette saison ?

Paulo Fonseca s'inscrira-t-il dans un projet à long terme avec l'OL ? Il lui reste en tout cas un an et demi de contrat, et il assure qu'il sera encore là en 2026-2027.

Le football peut se montrer si imprévisible qu'il ne faut jamais jurer de rien. Néanmoins, il faudrait un véritable effondrement pour que l'OL ne soit pas a minima européen en 2026-2027. Une belle prouesse au vu de l'été 2025. Mais le groupe mené par Paulo Fonseca est aujourd'hui plus que jamais en lice pour retrouver le podium de Ligue 1 et la Ligue des champions, ce qui dépasserait les espérances.

Actuellement dans une forme étincelante - 13 victoires de rang - l'effectif rhodanien est encore en course en Coupe de France, et brillamment qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Autant de résultats qui embellissent le bilan de l'entraîneur portugais, qui a pâti de la fin de 2024-2025. Il prend très rarement la lumière - il n'en est pas friand - mais l'ancien technicien milanais se retrouve mécaniquement sur le devant de la scène.

Les supporters lui ont rendu hommage dimanche après le succès contre Nice (2-0). Et ces derniers jours, est revenue sur la table la question de son contrat. Le coach de 52 ans est lié à l'Olympique lyonnais jusqu'en juin 2027. Ira-t-il au-delà, souhaite-t-il prolonger son bail de quelques années supplémentaires ? Il est arrivé entre Rhône et Saône en janvier 2025 (35 matchs gagnés sur 52).

Pas le moment de discuter d'une prolongation

Pour l'heure, il affirme ne pas se soucier de ça. "Je suis vraiment bien ici. Pour moi, cette question n'est pas importante maintenant, nous a-t-il confié au cours d'un entretien exclusif. Notre relation avec Matthieu (Louis-Jean), Michael (Gerlinger) et Michele (Kang) est très transparente et bonne. On a du temps pour en parler, je ne suis pas préoccupé par cette situation car je suis concentré sur l'équipe et sur la fin de saison."

Une réponse en adéquation avec le discours tenu une semaine plus tôt par le directeur technique. "C'est le chef d'orchestre, l'acteur principal du club. On a envie de poursuivre le projet avec lui, a déclaré Matthieu Louis-Jean mardi 10 février sur RMC. Maintenant, il y aura un moment où on aura cette discussion avec lui, mais pas tout de suite. Bien sûr qu'on veut grandir, et on souhaite le faire avec Paulo."

"On est tous ambitieux et on ne connaît pas le futur"

Durant l'entrevue, Paulo Fonseca a précisé qu'il souhaitait continuer l'aventure au-delà de cet exercice. Sauf écroulement total d'ici le mois de mai ou désaccord sur la direction prise à l'intersaison, on devrait le voir encore sur le banc de l'OL à l'été 2026. Ensuite ? Impossible de le prévoir. "On est tous ambitieux et on ne connaît pas le futur", a rappelé le Lusitanien.

En attendant d'assister aux prochains évènements, sa position apparaît assez logique. "J'aime son attitude et son humilité. J'ai lu un livre de Simon Sinek qui disait que les leaders se servent en derniers. Ce qu'il dit là représente bien cela. C'est vraiment le chef, le patron, ce n'est pas à lui de prendre la lumière, a observé le triple champion de France (2003-2005) Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Il fait son boulot, et quand le moment sera venu, il récoltera les fruits de son travail." Potentiellement à l'Olympique lyonnais, si la dynamique se poursuit.