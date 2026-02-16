Nartey après OL - Nice (2-0) : "Facile d’entrer dans cette équipe"

Arrivé il y a un mois à l’OL, Noah Nartey enchaîne les titularisations. Dimanche soir, il a inscrit son deuxième but en quatre matchs, scellant la victoire lyonnaise contre Nice.

S’il souhaitait se mettre les supporters de l’OL dans la poche, il n’aurait pas pu mieux s’y prendre. Auteur de l’unique but contre Lille pour ses débuts, Noah Nartey a récidivé dimanche soir face à Nice (2-0), toujours à la maison. Une deuxième réalisation en cinq matchs qui montre un peu toute l’étendue de son talent. À 20 ans, le Danois reste encore en phase d’observation dans cette Ligue 1, mais la façon dont il a réussi à marquer son but montre qu’il pourra exister par sa technique. Une touche soyeuse qui a mis dans le vent deux défenseurs niçois avant d’ajuster Maxime Dupé. "J’ai vu Pavel (Sulc) déborder et je me suis placé en retrait. Je savais que le défenseur allait vouloir me contrer parce qu’il pensait que j’allais frapper. J’ai donc fait cette feinte pour l’éliminer et j’ai pu marquer derrière", décrivait le jeune milieu après la rencontre.

"Tout le monde a pris soin de moi"

Quand Paulo Fonseca estimait qu’il faudrait "un peu de temps" à sa nouvelle recrue pour s’acclimater, Noah Nartey a été lancé dans le grand bain à cause des blessures qui ont touché le groupe. Ayant une vraie marge de progression, le Danois se sent déjà pleinement intégré, un mois après son arrivée. "Tout se passe vraiment bien. Tout le club et cette famille ont très bien pris soin de moi. Je suis très heureux ici. On vit une période extraordinaire, c’est vraiment facile d’entrer dans cette belle équipe, qui m’a très bien accueilli." Place désormais à Strasbourg, avec la recherche d’un record à égaler dimanche (20h45).