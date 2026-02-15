Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve arrache un point grâce à Benlahlou

  • par David Hernandez

    • Opposée à Gallia Lucciana, pourtant avant-dernier de la poule H, la réserve de l’OL n'est pas passée loin de la correctionnelle. Menée 2-0 à la pause, elle s'en est remise à un doublé de Benlahlou sur coup franc.

    Est-ce que les pertes d’Enzo Molebe et d'Alejandro Gomes Rodriguez ont une incidence sur le rendement de la réserve ? Ayant vu les deux attaquants quitter le club sous la forme d’un prêt, la formation de Gueïda Fofana n’y arrive pas depuis deux matchs. Battue par le FC Riviera le week-end passé, la réserve n'est pas passée loin de mordre la poussière contre une équipe moins classée. Ce dimanche midi, les coéquipiers de Daryll Benlahlou ont dû s'employer pour partager les points avec Gallia Lucciana, avant-dernier de la poule H.

    Un maintien à vite assurer

    Pour la deuxième fois de suite, les Lyonnais n’ont pas réussi à trouver la faille dans le jeu et n’ont pas montré la solidité défensive espérée. Avant le quart d’heure de jeu, le club corse a ouvert la marque suite à une erreur de Da Silva sur corner avant de faire le break une nouvelle fois après un coup de pied de coin juste après la demi-heure de jeu. À 2-0 à la pause au GOLTC, on ne donnait pas cher de la peau des Lyonnais, qui s'en sont remis à deux coups de pied arrêtés également.

    D'abord plein axe, Benlahlou est parfaitement passé au-dessus du mur. Ensuite, sur le côté gauche de la surface, il a trouvé le deuxième poteau pour un doublé sur coup franc. En milieu de tableau, la réserve de l’OL a fait preuve de caractère mais laisse filer de précieux points. Avec l’ES Cannet Roche et le Stade Beaucairois, deux clubs dans le même rang, sur les deux prochaines journées, les Lyonnais seraient bien avisés de retrouver le sourire pour assurer un maintien rapide.

