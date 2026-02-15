OL : Morton vit la "meilleure saison" de sa carrière

Débarqué à l’OL l’été dernier, Tyler Morton n’a pas mis longtemps à séduire tout le monde. Métronome du jeu lyonnais, l’Anglais est pleinement épanoui dans son environnement.

Il y a quelques années, on disait que le joueur anglais avait du mal à s’exporter et à montrer la pleine mesure de son talent loin de la Premier League. Hormis David Beckham, les exemples étaient peu nombreux. C’est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre puisque le contingent de joueurs venus d’outre-Manche est désormais imposant en Ligue 1. Rien qu’à l’OL, ils étaient trois en début de saison, avant qu’Alejandro Gomes Rodriguez ne fasse ses valises temporairement cet hiver à Annecy. Après Ainsley Maitland-Niles, Tyler Morton n’a pas mis longtemps à se rendre indispensable dans la capitale des Gaules. "C’est un club dans lequel on se sent très vite chez soi. Les fans m’ont très vite fait me sentir bien. L’accueil a été incroyable. Tout est fait pour que je me sente bien ici. Le staff, les joueurs, tout le monde fait en sorte que je me sente bien."

"Un environnement qui booste ma confiance"

Débarqué l’été dernier contre un chèque de dix millions d’euros, Morton a rapidement séduit dans l’entrejeu. Il y a bien longtemps que l’OL n’avait pas connu un milieu aussi fin techniquement que capable de jouer sous pression. Cela change beaucoup de choses dans la stratégie de Paulo Fonseca. Aussi bien à l’aise sur le terrain qu’en dehors, lui qui a récemment annoncé sa paternité, Tyler Morton ne regrette pas son choix d’avoir quitté Liverpool il y a huit mois. "C’est certainement la meilleure saison de ma carrière. C’est un endroit qui me permet de booster ma confiance en moi. Cette saison est définitivement ma préférée. Je profite beaucoup de ce qu’il se passe cette saison."

Avant de revenir par la grande porte en Premier League ? Les performances de l’Anglais ne sont malheureusement pas passées inaperçues et l’OL va devoir résister aux attaques estivales.