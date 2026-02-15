Actualités
Stéphane Ruffier, ancien gardien de Saint-Etienne
Stéphane Ruffier, ancien gardien de Saint-Etienne (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Ruffier : "Les derbys OL - ASSE, ça dépasse le foot"

  • par David Hernandez

    • Ancien gardien de l'AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier a joué plus d'un derby dans sa carrière. À 39 ans, il estime que les affrontements contre l'OL sont ceux qui l'ont le plus transcendé dans sa carrière.

    Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Depuis tout petit, les joueurs et joueuses passés par l'OL Académie sont biberonnés à l'importance du duel contre l'AS Saint-Étienne. Il y a quelques jours, Féerine Belhadj et Maïssa Fathallah nous confirmaient que même chez les filles, un derby restait un derby. Néanmoins, cette notion de suprématie régionale ne se limite pas seulement aux joueurs du cru. Passer plusieurs saisons dans la capitale des Gaules ou chez les Verts donne la pleine mesure de ce rendez-vous qui manque au calendrier cette saison.

    "Tu dois rendre fier ton public"

    Ayant évolué pendant une décennie à l'AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier en a connu des affrontements contre l'OL. Il y a notamment eu le 100e derby à Gerland, la manita à Geoffroy-Guichard... Des bons comme des mauvais souvenirs suivant qu'on soit dans un camp ou dans l'autre. Mais pour le natif de Bayonne, rien ne remplace cette atmosphère du derby. "Les matchs qui m'ont transcendé ? Tous les derbys, assure-t-il dans Le Progrès. Ça dépasse le foot, ça. Tu dois rendre fier tout un public, tout un peuple, toute la ville. Ce n’est pas juste, tu gagnes et tu prends trois points. Non, il y a plus que ça. Pour les gens, c’est le Lyonnais contre le Stéphanois. Ça va plus loin que ça." La fierté régionale au-dessus du sportif.

