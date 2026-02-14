OL - Nice : pas de retour de Bard à Décines

Absent depuis cinq matchs, Melvin Bard a repris l’entraînement collectif avec Nice. Néanmoins, le latéral niçois ne retrouvera pas son club formateur qu’est l’OL.

Une pression en moins pour l’OL ? Connaissant le passif du club lyonnais avec ses anciens joueurs, l’absence de Melvin Bard a de quoi donner le sourire. Sur les réseaux sociaux, le forfait du latéral pour le déplacement à Décines a ravi les internautes, heureux de ne pas voir un "ex-OL" marquer contre son ancien club. Touché aux adducteurs depuis cinq matchs, l’ancien Lyonnais a pourtant bien repris l’entraînement collectif cette saison. Néanmoins, sa présence au Parc OL n’a pas été actée, tandis que Moïse Bombito, Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem sont déjà des forfaits assurés.

Boudaoui et Cho présents ?

Ayant également fait leur retour sur les terrains niçois ces derniers jours, Hicham Boudaoui et Mohamed-Ali Cho restent pour l’heure incertains, même s'il y a un vrai espoir de les voir faire le voyage. Avec six points pris sur les cinq derniers matchs de Ligue 1, l’OGC Nice a retrouvé quelques couleurs et Claude Puel espère pouvoir compter sur ces deux retours pour contrecarrer les plans de l’OL et Paulo Fonseca.