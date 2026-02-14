Actualités
Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
Endrick et Afonso Moreira après Lille – OL (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Exclusif - Fonseca : "L’OL n’est pas dépendant d’Endrick"

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Dans un entretien exclusif accordé à Olympique-et-Lyonnais et à retrouver très rapidement, Paulo Fonseca est revenu sur l’arrivée d’Endrick. Le coach de l’OL est conscient que le Brésilien est un joueur à part, mais salue son intégration.

    Ce dimanche (20h45), il ne sera pas sur la pelouse du Parc OL. Non pas qu’il ne soit pas qualifié comme ce fut le cas en Ligue Europa en janvier. Non, Endrick regardera OL - Nice des tribunes, la faute à son expulsion à Nantes le week-end passé. S’il ne parle pas d’injustice, Paulo Fonseca reste campé sur ses positions, à savoir que le rouge n’avait pas lieu d’être car le joueur de Nantes avait fait faute au départ de l’action. La suspension d’un match confirmée, plus personne n’a la capacité de revenir sur cette action. Alors, l’entraîneur portugais veut que son joueur en tire une leçon. Dans un entretien exclusif accordé à Olympique-et-Lyonnais et à retrouver prochainement, Fonseca estime que son joueur "doit apprendre. C'est un joueur qui n'a que 19 ans, il a beaucoup de frustration. Il doit être calme et avant tout concentré sur le match."

    "Il a besoin qu'on l'aide à ne pas être frustré"

    Ayant un côté sanguin qui avait déjà créé quelques polémiques à Palmeiras et au Real Madrid, Endrick reste en plein apprentissage de ce qu’est le haut niveau. La gestion des émotions doit être l’un de ses axes d’amélioration sur la suite de son prêt, car à Nantes, "il a perdu un peu la concentration. Il était frustré." S’il n’a pas confirmé ou infirmé qu’un travail spécifique serait mis en place dans les prochains jours ou semaines, Paulo Fonseca est conscient que le "staff technique doit comprendre qu’Endrick a besoin d’une aide. Nous avons parlé avec lui pour qu’il apprenne, mais il a besoin d’un accompagnement."

    En débarquant à l’OL, Endrick n’est donc pas seulement venu chercher une place dans le groupe du Brésil pour la Coupe du monde. Il doit encore poursuivre sa formation car, comme nous l’a encore remonté Paulo Fonseca dans cet entretien exclusif, "il n’a que 19 ans". À peine la vingtaine mais des attentes quand même élevées autour de lui. Dans un groupe qui a parfaitement tourné pendant six mois, la question était de savoir si la machine n’allait pas être déréglée avec tout le tapage médiatique autour d’Endrick.

    "Le groupe a compris qu'Endrick était un joueur spécial"

    Paulo Fonseca a rapidement rappelé les fondements de cette saison réussie pour le moment. "Tout le monde dans le groupe comprend la situation d’Endrick. Il a les mêmes obligations que les autres, il travaille comme les autres. Nous ne sommes pas dépendants de lui, comme il n'est pas dépendant du groupe." Malgré son statut de star hivernale, Endrick s’est "très bien intégré dans le vestiaire, tout le monde l’apprécie, même si nous devons comprendre que c’est un joueur spécial, médiatique". Pas de traitement de faveur, mais un accompagnement "pour aider à vivre avec cette médiatisation" en France.

    À l’heure où le vestiaire aurait pu avoir quelque jalousie, la mayonnaise a pris entre les cadres et la nouvelle coqueluche de la Ligue 1. Avec un crédo essentiel pour Paulo Fonseca : "le groupe a besoin du meilleur Endrick, mais Endrick a besoin du travail de tout le groupe." En ce sens, les trois prochaines semaines de travail "seront très importantes après avoir enchaîné un match tous les trois jours". De quoi aider à installer une relation gagnant-gagnant pour que tout le monde valide ses objectifs.

    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Grâce à l’OL, Morton espère atteindre l’Angleterre
    3 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 14 Fév 26 à 10 h 03

      Fonseca me « régale » cette capacité à intégrer un profil comme Endrick et son discours sur l’interdépendance des joueurs pour que chaque joueur soit plus fort et que la dynamique propulse le groupe correspondent à ma vision du foot. Une étoile ne fait pas une équipe et la complémentarité des joueurs est essentielle ! C’est pour cette raison que je pense que cette équipe est largement supérieure à celles des années précédentes ! Tout reposait sur un éclair de Cherki ou Lacazette, maintenant le danger vient de partout ( quand l’équipe est à peu près au complet !)….

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - sam 14 Fév 26 à 10 h 12

        Je ne trouve pas que le danger vient de partout cette saison, d'ailleurs on marque moins de buts (1.6 buts par match contre 1.9 l'an dernier).

        Par contre ce qui a drastiquement changé depuis l'an dernier c'est la solidarité défensive et le respect des consignes. On a encaissé moins d'un but par match cette saison (20 en 21 matchs de Ligue 1) quand l'an dernier on était à près de deux buts encaissés par match ! (65 pour 34 matchs).

        C'est une grosse différence. Les grandes équipes s'assoient toujours sur une défense solide et ce n'est pas pour rien que les trois premiers du championnat ont encaissé 20 buts ou moins.

        Signaler
    2. Avatar
      ciresglover - sam 14 Fév 26 à 10 h 05

      Si les blessures lâchent les joueurs de l’OL l’histoire pourrait être belle pour la fin de saison l’état d’esprit est bon forcément aide par les résultats espérons que cela continue et que même si ça coince sur un match la dynamique ne soit pas brisée car il y aura un jour sans et il faudra s’en relever mais le plus tard sera le mieux

      Signaler

    derniers commentaires
