Grâce à l’OL, Morton espère atteindre l’Angleterre

  • par David Hernandez

    • Auteur de très bons débuts avec l’OL, Tyler Morton est rapidement devenu l’une des coqueluches des supporters. Grâce à ses bonnes performances, l’Anglais espère pouvoir atteindre la sélection dans les prochaines semaines ou mois à venir.

    Il fait partie de ses bonnes pioches estivales qui donnent forcément le sourire à la cellule de recrutement. Débarqué contre un chèque imposant pour les finances lyonnaises, Tyler Morton a rapidement mis tout le monde d’accord à l’OL. Il ne lui a fallu qu’un match amical contre Getafe pour montrer qu’il avait du ballon dans les pieds. Malgré un coup de moins bien à l’automne, l’ancien de Liverpool est le métronome du jeu de Paulo Fonseca. À tel point que, comme Corentin Tolisso, il y a un OL avec et sans lui. Le choix de venir en Ligue 1 à seulement 22 ans s’est donc avéré payant pour Tyler Morton.

    "Pas quelque chose qui m'obsède, mais un objectif"

    Devenu l’un des chouchous du Parc OL, le milieu de terrain a séduit dans la capitale des Gaules, en Ligue 1 mais aussi à l’étranger. Ces derniers temps, des rumeurs font écho d’intérêts de clubs anglais pour le mercato prochain. D’ici à cet été, Morton espère retrouver l’Angleterre mais d’une autre façon : en étant appelé pour la première fois avec les A des Three Lions. "Ce n’est pas quelque chose qui m’obsède au quotidien, mais c’est un objectif de jouer pour mon pays. En Espoirs, on a remporté l’Euro, c’était incroyable. Donc jouer pour l’équipe première, ce serait incroyable. Mais ce n’est pas quelque chose à quoi je pense en permanence. Ce serait incroyable pour moi et pour ma famille si cela arrivait. Mais pour ça, je dois continuer à travailler et à m’améliorer."

    Vainqueur de l’Euro Espoirs à l’été 2025, Tyler Morton espère suivre les traces de son ami Alex Scott, récemment appelé par Thomas Tuchel.

