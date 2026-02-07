OL : Paulo Fonseca admiratif du travail des scouts lyonnais

Satisfait du mercato hivernal de l'OL, Paulo Fonseca n'a pas tari d'éloges sur le travail des scouts. Il a particulièrement loué Benjamin Charrier, le responsable du recrutement.

Lorsqu'il est interrogé sur le sujet, Paulo Fonseca ne manque pas de répéter à quel point la collaboration avec ses dirigeants se passe pour le mieux. Il l'a de nouveau affirmé vendredi, devant la presse. Ce qui pourrait le conduire à prolonger son contrat se terminant en 2027 ? Il garde en tout cas la porte grande ouverte. L'entraîneur rhodanien explique qu'il est parfaitement aligné avec Michael Gerlinger (directeur général) et Matthieu Louis-Jean (directeur technique).

"C'est peut-être le meilleur scout avec lequel j'ai travaillé"

La cellule de scouting a elle aussi eu le droit aux louanges. Le Portugais avait d'ailleurs indiqué qu'il était "très satisfait" du mercato hivernal. Benjamin Charrier, responsable du recrutement, a particulièrement eu le droit aux louanges. "C'est du haut niveau. Benjamin est peut-être le meilleur scout avec lequel j'ai travaillé. Il comprend notre façon de jouer, et trouve beaucoup de profils qui y correspondent, il sait ce que je veux pour l'équipe, pour les joueurs, a détaillé l'ancien coach de l'AC Milan. Il a le talent de découvrir des footballeurs très intéressants avec ces caractéristiques."