Actualités
Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
Rachid Ghezzal lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Nantes - OL : Ghezzal seul retour, première convocation pour Kamara

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • Absent depuis cinq matchs à cause d'un problème aux adducteurs, Rachid Ghezzal fait son retour pour Nantes - OL (21h05). Paulo Fonseca doit encore composer avec de nombreuses blessures et absences.

    En le voyant à l'entraînement ce vendredi, Corentin Tolisso avait donné un peu d'espoir de le voir de retour pour la 21e journée de Ligue 1. Malheureusement, Paulo Fonseca a confirmé que son capitaine serait bien absent pour Nantes - OL, ce samedi (21h05), car "pas encore à 100%". La semaine de travail jusqu'à Nice dimanche 15 février permettra ainsi à Tolisso de retrouver pleinement ses capacités physiques. Ce sera également le cas pour Roman Yaremchuk, qui s'entraîne en salle depuis une semaine et qui doit débuter son entraînement collectif en début de semaine prochaine.

    Des retours au compte-gouttes

    L'Ukrainien n'est pas du voyage à Nantes. Pas plus que Ruben Kluivert et les blessés habituels Orel Mangala, Ernest Nuamah, Nicolas Tagliafico ou encore Malick Fofana, qui a fait une séance individuelle ce vendredi. Paulo Fonseca doit donc encore composer avec des nombreuses absences importantes. Toutefois, l'objectif est de poursuivre la série de victoires à la Beaujoire. Si la liste des absents est assez longue, celle des retours est bien plus courte. Seul Rachid Ghezzal réintègre le groupe de l'OL pour cette nouvelle journée de championnat. L'Algérien a manqué les cinq dernières rencontres à cause d'un problème aux adducteurs. De son côté, Noham Kamara connait sa première convocation, après son arrivée au club lundi dernier.

    Le groupe de l'OL à Nantes : Greif, Descamps, Da Silva - Abner, Kamara, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles, Hateboer - Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey - Karabec, Sulc, Endrick, Moreira, Ghezzal, Himbert, Hamdani

    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes prête Bekhaled au Servette FC
    4 commentaires
    1. Monark
      Monark - ven 6 Fév 26 à 18 h 38

      Content que le jeune Kamara intègre le groupe . Première marche franchie.👍

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - ven 6 Fév 26 à 18 h 41

        Il profite de l'absence de Kluivert

        Signaler
    2. Avatar
      Interol - ven 6 Fév 26 à 18 h 39

      Quelques nouvelles de Duje Caleta Car :

      https://x.com/ActuFoot_/status/2019378828389577034?s=20

      L'option d'achat est obligatoire ?...

      Signaler
    3. Avatar
      Interol - ven 6 Fév 26 à 18 h 43

      Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'état de forme des présents. Il s'annonce dur ce match. Il va encore falloir piocher dans le mental, et c'est compliqué à répéter tout ça. En plus face à un relegable qui va avoir la bave aux lèvres.
      Ça va être intéressant.

      Signaler

