Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
Christiane Endler lors d’Arsenal – OL (AFP)

OL Lyonnes devra encore se passer d'Endler et Micah pour le derby

  • par David Hernandez

    • Absentes contre le PSG puis l'OM, Christiane Endler et Teagan Micah ne seront pas disponibles pour le derby. En ce qui concerne Wendie Renard, il faudra patienter jusqu'au dernier entraînement pour savoir si la capitaine tiendra sa place ou non.

    Jamais deux sans trois. Pour Féerine Belhadj, la période actuelle est rêvée. Troisième gardienne d'OL Lyonnes depuis deux saisons, la jeune Drômoise va enchaîner une troisième titularisation de suite dimanche. Après le PSG, le duel des Olympiques, place au derby pour la jeune gardienne. L'espoir de revoir Christiane Endler et/ou Teagan Micah de retour aux affaires contre l'AS Saint-Étienne s'est envolé ce vendredi avec l'annonce des deux forfaits par Jonatan Giráldez"L'évolution de Christiane est positive et elle sera bientôt de retour. Pour Teagan, ce sera plus long car elle doit suivre un protocole après un coup reçu à la tête", a déclaré le technicien à deux jours du derby.

    "Pas nécessaire de prendre des risques à ce moment de la saison"

    N'ayant toujours pas pris de buts en deux matchs disputés, Belhadj espère bien que l'intérim continuera sur la même lancée dimanche au Parc OL*. Si le reste du groupe est disponible, le doute persiste autour de Wendie Renard. Toujours en salle ce vendredi, la capitaine va passer un ultime test samedi pour savoir si elle peut tenir sa place ou non. La tendance serait quand même à ce que Giraldez ne prenne aucun risque. C'est en substance ce qu'il a laissé entendre, avec "une situation favorable en championnat et donc pas la nécessité de prendre des risques inutiles à ce moment de la saison". OL Lyonnes ne rejouera pas avant samedi prochain et la demi-finale de Coupe LFFP, de quoi laisser du temps pour revenir à 100%.

