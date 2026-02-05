Actualités
@WilliamPham-1

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 2 février en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Le numéro de Tant qu'il y aura des Gones du lundi 2 février différait des précédents. Toute l'équipe est bien revenue sur un nouveau succès de l'OL, face à Lille dimanche (1-0), dans un choc important pour l'Europe. En compagnie de Rachid Benayen, Lyonnais ayant connu une belle carrière professionnelle, nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont décrypté cette victoire à l'arrachée. Mais pas d'Endrick au programme cette fois-ci.

    Non, plutôt un retour sur ces trois points primordiaux acquis grâce au but de la recrue Noah Nartey. Titulaire surprise, le milieu de terrain a donné un petit aperçu de ses qualités, mais aussi des domaines à travailler. Une belle entrée en matière, bien qu'il y ait des choses à redire. Ce qui semble logique puisqu'il n'avait pas joué depuis le 1er décembre 2025 avec Brøndby.

    L'OL a-t-il réussi son mercato ?

    Enfin, lors de la troisième partie, l'ensemble du plateau a forcément évoqué le mercato d'hiver. Celui-ci s'est conclu à 20 heures ce 2 février, avec donc l'arrivée de Roman Yaremchuk et Noham Kamara. Sans oublier les prêts en Ligue 2 d'Enzo Molebe (Montpellier) et Alejandro Gomes Rodriguez (Annecy). À voir si ces mouvements porteront leurs fruits sur la seconde moitié de saison.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

