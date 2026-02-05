Actualités

Un FC Nantes sans le soutien des supporters face à l'OL ?

  • par Gwendal Chabas

    • Exaspérée par les résultats de son équipe, la Brigade Loire fera la grève des encouragements lors du match FC Nantes - OL. La rencontre est prévue samedi soir (21h05).

    Habituellement saluée pour son ambiance, la Beaujoire pourrait sonner un peu creux samedi soir à l'occasion de la venue de l'OL (21h05). Les résultats du FC Nantes sont très mauvais cette année, ce qui provoque la colère de la Brigade Loire, le principal groupe de supporters.

    Le 29 janvier dernier, le collectif a annoncé qu'il ferait désormais la grève des encouragements. Les fans seront bien présents, mais ils se regrouperont "derrière une banderole exprimant leur état d’esprit." Pas de chants et autres animations dans la tribune, alors que les Canaris n'ont pas gagné à domicile depuis le 30 août 2025.

    Une seule victoire à domicile cette saison pour Nantes

    Un seul succès à la maison cette saison, pour sept défaites en championnat, plus une élimination en Coupe de France. Les coéquipiers d'Anthony Lopes n'y arrivent pas. Actuellement 16es et barragiste, ils restent sur trois revers de rang en Ligue 1. On les pensait pourtant relancés suite à la victoire au Vélodrome début janvier (0-2).

    Profiteront-ils de la venue d'un autre membre du top 4 pour repartir de l'avant ? Il ne faut rien exclure, surtout que Johann Lepenant et ses partenaires sont dos au mur. Mais de son côté, l'Olympique lyonnais vient d'engranger onze victoires de suite, et entend étirer sa dynamique. Une opposition de style et de tendance à venir ce week-end.

    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca fête sa 50e avec une nouvelle victoire

