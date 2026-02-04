Actualités
Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
OL Lyonnes - OM (4-0) : Fathallah a vécu "un rêve"

    • Lancée pour la première fois comme titulaire cette saison, Maïssa Fathallah a fini cet OL Lyonnes - OM avec un clean-sheet. Encensée par Jonatan Giraldez, la jeune défenseuse était sur un nuage.

    Comme dirait un certain Kylian Mbappé : "avec moi, tu ne me parles pas d'âge". À bientôt 17 ans, Maïssa Fathallah est dans un genre bien plus réservé, mais la défenseuse a encore fait parler sa précocité ce mercredi au GOLTC. Après un premier contrat pro signé l'été dernier, des premières minutes jouées en début de saison, l'internationale U18 française a connu sa première titularisation avec OL Lyonnes contre l'OM (4-0).

    Lancée dans le grand bain, la joueuse a totalement convaincu Jonatan Giraldez, déjà sous le charge depuis plusieurs mois déjà. "C’était le bon moment pour la lancer, car elle avait fait une très belle préparation, mais avec la sélection nationale, je n’ai pas eu l’option de l’utiliser. C’était le bon moment et elle a fait un match excellent. C'est une joueuse que j'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de talent, beaucoup de qualités, honnêtement. Elle a mérité beaucoup de pouvoir jouer."

    Une précocité vieille de 17 ans

    Soulignant ses qualités à la construction, l’Espagnol concède qu’elle "peut encore s’améliorer car c’est une très jeune joueuse". Il salue sa "mentalité de vouloir toujours faire mieux" et lui prédit "un futur incroyable". Des mots forts pour une joueuse qui n’a pas encore soufflé ses 17 bougies. En étant titularisée ce mercredi, Maïssa Fathallah est devenue la plus jeune joueuse (16 ans et 301 jours) à débuter un match depuis Saïda Akherraze en mars 2009 (16 ans et 131 jours), d’après le journaliste Daniel Marques.

    Renard et Dumornay comme inspirations

    Une précocité qui ne fait pas tourner la tête de la principale intéressée. Cette dernière a fait preuve d'une logique timidité au moment de s’offrir son premier bain de foule médiatique. "C’est un grand rêve depuis toute petite. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis contente que le coach m’accorde sa confiance. Je suis encore jeune et je vais continuer à travailler." Celle qui a Wendie Renard en tant que défenseuse et Melchie Dumornay au milieu comme inspirations n’attend désormais plus qu’à progresser pour atteindre peut-être un jour le niveau de son idole. Il reste encore du temps, mais l’OL Lyonnes, qui recrute souvent à l’étranger, sait aussi qu’il peut piocher en interne pour rester tout en haut.

      undeuxtrois - mer 4 Fév 26 à 18 h 17

      Je pense qu'elle deviendra en effet une top joueuse. Et polyvalente (on l'a vu dans l'axe, à droite, et à gauche). A garder absolument.

