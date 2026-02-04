OL - Laval : Moreira sur le banc, Sulc et Endrick enchaînent

Ce mercredi, l'OL a l'occasion d'accéder aux quarts de finale de la Coupe de France. Il faudra pour cela sortir Laval, avant-dernier de Ligue 2. Comme il l'avait laissé entendre, Paulo Fonseca a fait quelques retouches dans son onze.
L'OL n'a plus été éliminé lors d'un huitième de finale depuis dix ans et ne compte pas voir sa série se stopper ce mercredi soir. Face à Laval, l'occasion est trop belle pour ne pas réussir à atteindre le top 8 de la Coupe de France alors que le PSG n'est plus dans la compétition. Toutefois, affronter l'avant-dernier de Ligue 2 a tout du match piège et Paulo Fonseca ne veut pas de mauvaises surprises. Mardi, il avait confié être dans l'obligation de faire tourner. Difficile de lui donner tort, mais comme on avait pu le mettre en avant, les solutions restent limitées pour garder une équipe compétitive, sans tout miser sur les jeunes.
Nartey enchaîne aux côtés de Morton
Ce mercredi, l'entraîneur portugais a logiquement fait des changements, laissant Ainsley Maitland-Niles sur le banc et propulsant Hans Hateboer. Mais les retours ne sont pas aussi importantes ou du moins ne semblent pas réduire la qualité de l'équipe. Afonso Moreira sera également sur le banc tandis que Karabec et Endrick se partageront les couloirs avec Pavel Sulc en pointe.
La composition de l'OL : Descamps - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Nartey - Karabec, Merah, Endrick - Sulc
Endrick sur le banc ? Il est fou ou il a peur qu'on le casse ?
Normalement il doit jouer tous les matchs.
endrick joue mais pas moreira
Edit : l'article a été rectifié
J'ai vu Endrick a la place de Moreira ailleurs. Je comprends pas
Bonsoir,
Une fausse manip a publié une mauvaise compo. Elle a été rectifiée et mise à jour.
Désolé, Endrick est bien titulaire 😉
Oh là, David, la compo annoncée à la fin de l'article contredit ce qui est dit dans celui-ci. C'est Endrick qui joue et Moreira sur le banc ou le contraire ?
Édit : ah merci, on a posté en même temps David et moi. Endrick joue donc.
Il y a eu une confusion dans les noms portugais sur la feuille de match. Tout est à jour dans l'article. Désolé.
C est la faute des portugais donc ...de Fonseca...
Bravo le sous entendu!
Tu sais qu ici ... c est un peu sensible ce sujet!
😉
( je déconne je sais qu endrick s appel Moreira aussi... ma voisine egalement et mon ancien prof d eps... encore un coup de Paulo ca!)
Composition cohérente
David, un peu fatigué ?
Une bonne compo, on peut espérer une nette victoire
Il faut faire le taf en 1ere ensuite, j imagine sulc endrick morton abner sortir vers 60/75eme minute.
Compo serieuse.
Bon Karabec il va donner quoi?
ok l'article a été réédité je ne comprenais pas .
Moreira est bien mis au repos , mais aussi Tessman .
Compo sympa. Ça devrait passer contre Laval. Sulc et Endrick pourraient nous faire plaisir ce soir !
Voilà ce que c'est de dégainer aussi vite ! 😜
🤣 Afonso Moreira, Moreira Endrick, on s’y perd…
Je plaide coupable
il a mis une grosse équipe , si avec celle ci on ne gagne pas facilement alors je ne comprendrais plus rien .
Oui, ça prouve que c'est un objectif très important pour le club et qu'il prend ça au sérieux
Oui il l'a toujours dit , la coupe est un objectif majeur , aucun risque n'est pris , pas d'équipe B
Mais quand tu vois l'attaque , je me demande comment les lavallois vont pouvoir résister
Peut-on se faire Pape deux fois ????
Les gars, si avec cette équipe on continue d'avoir la trouille, alors il faut que l'on change de sport ! 😜
Je sais, la coupe , toussa.....😇
Salut Dede, c'est exactement ça !
Le problème de cette équipe est la relance à partir du gardien qui fait toujours peur. On prend des buts stupides depuis le début de la saison parce que le gardien relance dans l’axe ou qu’ils se font des passes à répétition jusqu’à se faire prendre le ballon. Je suppose que s’ils continuent de le faire c’est que Fonseca est d’accord.
Je trouve au contraire que c'est assez bien géré. Ils font très peu d'erreurs, d'autant plus avec Greif qui est très serein.
avec greif oui ils relancent très bien , mais avec descamps .....
Il y a eu peu de buts encaissés comme ça depuis le début de saison. Et généralement, ces situations arrivent avec Descamps, pas avec Greif. Bon, du coup, c'est pas rassurant pour ce soir vu que c'est lui qui joue, mais bon, Laval ne devrait pas non plus avoir 50 situations offensives.
Du lourd au milieu, c'est ultra offensif. Laval risque d'être acculé en défense.
normalement ils devraient passer une sale soirée ...
L'équipe alignée , c'est du lourd
Bonsoir les amis !
Endrick est là comme la plupart des titulaires : à part Rémy, Hans et Khalis, qui est plutôt un joueur de rotation, Paulo sort l'artillerie lourde, c'est bien, il prend le match au sérieux.
Si Pavel joue vraiment en 9, il va finir par y avoir une vraie concurrence avec Roman...
pas du tout comparable , profils très différents , pavel joue en faux 9 ; l'ukrainien lui est un pur 9
Haaaaaa Roman c’est le prénom de la recrue Ukrainienne ! 😅 j’avais pas percuté !
En effet rien à voir avec Sulc comme profil.
Bonsoir cavegone, oui, c'est plus facile pour le nommer avec son prénom !
Et oui, c'est un vrai neuf, donc tout dépendra de comment voudra jouer l'entraîneur.
Bonsoir Toitoi c’est l’heure de l’apéro ? C’est qui Roman ? Et Khalis est titulaire si tu parles bien de Merah 😉
Je m’en ouvre une aussi à la tienne 🍻😉
Roman Yaremchuk, t'as pas suivi la fin du mercato? ^^
très belle équipe, on ne prend pas Laval de haut, ça devrait éviter une mauvaise surprise.
Karabec et Endrick ont-ils déjà joué ensemble ?
Curieux de voir qui prendra le couloir droit, même si je pense que c'est Adam qui va partir côté gauche remplacer Moreira.
J'aimerais bien voir Karabec en 10. Merah aile droite, Endrick en 9. Mais on ne le verra jamais à ce poste le tchèque je pense
Ni Merah à droite en effet.
Karabec en 10 je suis un peu sceptique. En pointe 9 et 1/2 à la limite mais 10 il a une gestuelle un peu lente…. et il aime les espaces surtout donc dans le cœur du jeu c’est compliqué 😅
peut-être qu'on le verra un jour, mais pas dans ce match, car ça enverrait Sulc à gauche.
Au retour de Fofana, comme Moreira ne peut plus être remis sur le banc, un des deux jouera peut-être à droite, avec Endrick en 9.
Mais je te suis sur Karabec, je pense qu'il a les qualités pour jouer en 10.
Il parait que c'est son poste Cavegone, c'est pour ça que j'aimerais le voir jouer en 10. Parce que pour le moment sur l'aile je suis pas du tout convaincu.
Attention, normalement des séminaristes de l'abbaye d'Evron ont fais le déplacement et seront en tribunes 😁
Et bien qu'ils s'amen.
😂
Endrick en 9 ce serait cool
A priori, il jouera ailier droit la plupart des matchs, mais c'est lui notre buteur.
sulc est pas mal non plus en terme de buteur !!
Tout à fait Juni38 ! Mais Endrick est plus un pur buteur je pense.
Ne nous réjouissons pas trop vite. Laval nous avait sortis en Coupe la dernière fois (1994) 😁