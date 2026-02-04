Actualités
Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
Endrick et Afonso Moreira après Lille – OL (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL - Laval : Moreira sur le banc, Sulc et Endrick enchaînent

  • par David Hernandez
  50 Commentaires

    • Ce mercredi, l'OL a l'occasion d'accéder aux quarts de finale de la Coupe de France. Il faudra pour cela sortir Laval, avant-dernier de Ligue 2. Comme il l'avait laissé entendre, Paulo Fonseca a fait quelques retouches dans son onze.

    L'OL n'a plus été éliminé lors d'un huitième de finale depuis dix ans et ne compte pas voir sa série se stopper ce mercredi soir. Face à Laval, l'occasion est trop belle pour ne pas réussir à atteindre le top 8 de la Coupe de France alors que le PSG n'est plus dans la compétition. Toutefois, affronter l'avant-dernier de Ligue 2 a tout du match piège et Paulo Fonseca ne veut pas de mauvaises surprises. Mardi, il avait confié être dans l'obligation de faire tourner. Difficile de lui donner tort, mais comme on avait pu le mettre en avant, les solutions restent limitées pour garder une équipe compétitive, sans tout miser sur les jeunes.

    Nartey enchaîne aux côtés de Morton

    Ce mercredi, l'entraîneur portugais a logiquement fait des changements, laissant Ainsley Maitland-Niles sur le banc et propulsant Hans Hateboer. Mais les retours ne sont pas aussi importantes ou du moins ne semblent pas réduire la qualité de l'équipe. Afonso Moreira sera également sur le banc tandis que Karabec et Endrick se partageront les couloirs avec Pavel Sulc en pointe.

    La composition de l'OL : Descamps - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Nartey - Karabec, Merah, Endrick - Sulc

    50 commentaires
    1. Avatar
      JM-C - mer 4 Fév 26 à 19 h 40

      Endrick sur le banc ? Il est fou ou il a peur qu'on le casse ?
      Normalement il doit jouer tous les matchs.

      Signaler
    2. olympiklyon
      olympiklyon - mer 4 Fév 26 à 19 h 41

      endrick joue mais pas moreira

      Edit : l'article a été rectifié

      Signaler
    3. Avatar
      lekinslayer - mer 4 Fév 26 à 19 h 44

      J'ai vu Endrick a la place de Moreira ailleurs. Je comprends pas

      Signaler
    4. David Hernandez - mer 4 Fév 26 à 19 h 46

      Bonsoir,

      Une fausse manip a publié une mauvaise compo. Elle a été rectifiée et mise à jour.

      Désolé, Endrick est bien titulaire 😉

      Signaler
    5. janot06
      janot06 - mer 4 Fév 26 à 19 h 46

      Oh là, David, la compo annoncée à la fin de l'article contredit ce qui est dit dans celui-ci. C'est Endrick qui joue et Moreira sur le banc ou le contraire ?

      Édit : ah merci, on a posté en même temps David et moi. Endrick joue donc.

      Signaler
      1. David Hernandez - mer 4 Fév 26 à 19 h 47

        Il y a eu une confusion dans les noms portugais sur la feuille de match. Tout est à jour dans l'article. Désolé.

        Signaler
        1. Bidibulle
          Bidibulle - mer 4 Fév 26 à 19 h 55

          C est la faute des portugais donc ...de Fonseca...

          Bravo le sous entendu!
          Tu sais qu ici ... c est un peu sensible ce sujet!

          😉

          ( je déconne je sais qu endrick s appel Moreira aussi... ma voisine egalement et mon ancien prof d eps... encore un coup de Paulo ca!)

    6. Koko
      Koko - mer 4 Fév 26 à 19 h 46

      Composition cohérente

      Signaler
    7. olympiklyon
      olympiklyon - mer 4 Fév 26 à 19 h 47

      David, un peu fatigué ?

      Signaler
    8. OLVictory
      OLVictory - mer 4 Fév 26 à 19 h 49

      Une bonne compo, on peut espérer une nette victoire

      Signaler
    9. Bidibulle
      Bidibulle - mer 4 Fév 26 à 19 h 50

      Il faut faire le taf en 1ere ensuite, j imagine sulc endrick morton abner sortir vers 60/75eme minute.

      Compo serieuse.

      Bon Karabec il va donner quoi?

      Signaler
    10. Juni38
      Juni38 - mer 4 Fév 26 à 19 h 51

      ok l'article a été réédité je ne comprenais pas .
      Moreira est bien mis au repos , mais aussi Tessman .

      Signaler
    11. Avatar
      Sherman28 - mer 4 Fév 26 à 19 h 51

      Compo sympa. Ça devrait passer contre Laval. Sulc et Endrick pourraient nous faire plaisir ce soir !

      Signaler
    12. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 4 Fév 26 à 19 h 51

      Voilà ce que c'est de dégainer aussi vite ! 😜

      Signaler
      1. David Hernandez - mer 4 Fév 26 à 19 h 53

        🤣 Afonso Moreira, Moreira Endrick, on s’y perd…

        Je plaide coupable

        Signaler
    13. Juni38
      Juni38 - mer 4 Fév 26 à 19 h 52

      il a mis une grosse équipe , si avec celle ci on ne gagne pas facilement alors je ne comprendrais plus rien .

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - mer 4 Fév 26 à 19 h 53

        Oui, ça prouve que c'est un objectif très important pour le club et qu'il prend ça au sérieux

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - mer 4 Fév 26 à 20 h 03

          Oui il l'a toujours dit , la coupe est un objectif majeur , aucun risque n'est pris , pas d'équipe B
          Mais quand tu vois l'attaque , je me demande comment les lavallois vont pouvoir résister

      2. Avatar
        Gune56 - mer 4 Fév 26 à 20 h 23

        Peut-on se faire Pape deux fois ????

        Signaler
    14. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 4 Fév 26 à 19 h 59

      Les gars, si avec cette équipe on continue d'avoir la trouille, alors il faut que l'on change de sport ! 😜
      Je sais, la coupe , toussa.....😇

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - mer 4 Fév 26 à 20 h 32

        Salut Dede, c'est exactement ça !

        Signaler
    15. Avatar
      JackP - mer 4 Fév 26 à 19 h 59

      Le problème de cette équipe est la relance à partir du gardien qui fait toujours peur. On prend des buts stupides depuis le début de la saison parce que le gardien relance dans l’axe ou qu’ils se font des passes à répétition jusqu’à se faire prendre le ballon. Je suppose que s’ils continuent de le faire c’est que Fonseca est d’accord.

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - mer 4 Fév 26 à 20 h 01

        Je trouve au contraire que c'est assez bien géré. Ils font très peu d'erreurs, d'autant plus avec Greif qui est très serein.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - mer 4 Fév 26 à 20 h 06

          avec greif oui ils relancent très bien , mais avec descamps .....

      2. Avatar
        fandelol - mer 4 Fév 26 à 20 h 05

        Il y a eu peu de buts encaissés comme ça depuis le début de saison. Et généralement, ces situations arrivent avec Descamps, pas avec Greif. Bon, du coup, c'est pas rassurant pour ce soir vu que c'est lui qui joue, mais bon, Laval ne devrait pas non plus avoir 50 situations offensives.

        Signaler
    16. Avatar
      fandelol - mer 4 Fév 26 à 20 h 05

      Du lourd au milieu, c'est ultra offensif. Laval risque d'être acculé en défense.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 4 Fév 26 à 20 h 07

        normalement ils devraient passer une sale soirée ...
        L'équipe alignée , c'est du lourd

        Signaler
    17. Toitoi
      Toitoi - mer 4 Fév 26 à 20 h 06

      Bonsoir les amis !

      Endrick est là comme la plupart des titulaires : à part Rémy, Hans et Khalis, qui est plutôt un joueur de rotation, Paulo sort l'artillerie lourde, c'est bien, il prend le match au sérieux.

      Si Pavel joue vraiment en 9, il va finir par y avoir une vraie concurrence avec Roman...

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 4 Fév 26 à 20 h 12

        pas du tout comparable , profils très différents , pavel joue en faux 9 ; l'ukrainien lui est un pur 9

        Signaler
        1. cavegone
          cavegone - mer 4 Fév 26 à 20 h 26

          Haaaaaa Roman c’est le prénom de la recrue Ukrainienne ! 😅 j’avais pas percuté !

          En effet rien à voir avec Sulc comme profil.

        2. Toitoi
          Toitoi - mer 4 Fév 26 à 20 h 27

          Bonsoir cavegone, oui, c'est plus facile pour le nommer avec son prénom !

          Et oui, c'est un vrai neuf, donc tout dépendra de comment voudra jouer l'entraîneur.

      2. cavegone
        cavegone - mer 4 Fév 26 à 20 h 16

        Bonsoir Toitoi c’est l’heure de l’apéro ? C’est qui Roman ? Et Khalis est titulaire si tu parles bien de Merah 😉

        Je m’en ouvre une aussi à la tienne 🍻😉

        Signaler
        1. Avatar
          fandelol - mer 4 Fév 26 à 20 h 26

          Roman Yaremchuk, t'as pas suivi la fin du mercato? ^^

    18. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - mer 4 Fév 26 à 20 h 11

      très belle équipe, on ne prend pas Laval de haut, ça devrait éviter une mauvaise surprise.
      Karabec et Endrick ont-ils déjà joué ensemble ?
      Curieux de voir qui prendra le couloir droit, même si je pense que c'est Adam qui va partir côté gauche remplacer Moreira.

      Signaler
      1. Avatar
        fandelol - mer 4 Fév 26 à 20 h 14

        J'aimerais bien voir Karabec en 10. Merah aile droite, Endrick en 9. Mais on ne le verra jamais à ce poste le tchèque je pense

        Signaler
        1. cavegone
          cavegone - mer 4 Fév 26 à 20 h 17

          Ni Merah à droite en effet.
          Karabec en 10 je suis un peu sceptique. En pointe 9 et 1/2 à la limite mais 10 il a une gestuelle un peu lente…. et il aime les espaces surtout donc dans le cœur du jeu c’est compliqué 😅

        2. L'habile Fekir
          L’habile Fekir - mer 4 Fév 26 à 20 h 18

          peut-être qu'on le verra un jour, mais pas dans ce match, car ça enverrait Sulc à gauche.
          Au retour de Fofana, comme Moreira ne peut plus être remis sur le banc, un des deux jouera peut-être à droite, avec Endrick en 9.
          Mais je te suis sur Karabec, je pense qu'il a les qualités pour jouer en 10.

        3. Avatar
          fandelol - mer 4 Fév 26 à 20 h 27

          Il parait que c'est son poste Cavegone, c'est pour ça que j'aimerais le voir jouer en 10. Parce que pour le moment sur l'aile je suis pas du tout convaincu.

    19. Avatar
      ggs - mer 4 Fév 26 à 20 h 21

      Attention, normalement des séminaristes de l'abbaye d'Evron ont fais le déplacement et seront en tribunes 😁

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - mer 4 Fév 26 à 20 h 27

        Et bien qu'ils s'amen.

        Signaler
      2. cavegone
        cavegone - mer 4 Fév 26 à 20 h 27

        😂

        Signaler
    20. Koko
      Koko - mer 4 Fév 26 à 20 h 26

      Endrick en 9 ce serait cool

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - mer 4 Fév 26 à 20 h 28

        A priori, il jouera ailier droit la plupart des matchs, mais c'est lui notre buteur.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - mer 4 Fév 26 à 20 h 29

          sulc est pas mal non plus en terme de buteur !!

        2. Toitoi
          Toitoi - mer 4 Fév 26 à 20 h 33

          Tout à fait Juni38 ! Mais Endrick est plus un pur buteur je pense.

    21. Avatar
      fandelol - mer 4 Fév 26 à 20 h 28

      https://ohquelbut.online/Lyon---Laval-stre@ming-direct

      Comme d'hab, on remplace le @ par un a 😉

      Signaler
    22. Juni38
      Juni38 - mer 4 Fév 26 à 20 h 28

      un 433 high level avec une défense costaud , un trio au milieu très technique , et devant que dire avec sulc et endrick ...

      Signaler
    23. OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 20 h 29

      https://tinyurl.com/2cf5m9v5

      Signaler
    24. Toitoi
      Toitoi - mer 4 Fév 26 à 20 h 36

      J'ai jeté un œil aux différents liens que j'ai, et celui le plus proche du temps réel est https://tinyurl.com/yrmktcu9, premier onglet ("Wigi").

      Signaler
    25. OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 20 h 37

      Ne nous réjouissons pas trop vite. Laval nous avait sortis en Coupe la dernière fois (1994) 😁

      Signaler

