OL - Laval : Moreira sur le banc, Sulc et Endrick enchaînent

Ce mercredi, l'OL a l'occasion d'accéder aux quarts de finale de la Coupe de France. Il faudra pour cela sortir Laval, avant-dernier de Ligue 2. Comme il l'avait laissé entendre, Paulo Fonseca a fait quelques retouches dans son onze.

L'OL n'a plus été éliminé lors d'un huitième de finale depuis dix ans et ne compte pas voir sa série se stopper ce mercredi soir. Face à Laval, l'occasion est trop belle pour ne pas réussir à atteindre le top 8 de la Coupe de France alors que le PSG n'est plus dans la compétition. Toutefois, affronter l'avant-dernier de Ligue 2 a tout du match piège et Paulo Fonseca ne veut pas de mauvaises surprises. Mardi, il avait confié être dans l'obligation de faire tourner. Difficile de lui donner tort, mais comme on avait pu le mettre en avant, les solutions restent limitées pour garder une équipe compétitive, sans tout miser sur les jeunes.

Nartey enchaîne aux côtés de Morton

Ce mercredi, l'entraîneur portugais a logiquement fait des changements, laissant Ainsley Maitland-Niles sur le banc et propulsant Hans Hateboer. Mais les retours ne sont pas aussi importantes ou du moins ne semblent pas réduire la qualité de l'équipe. Afonso Moreira sera également sur le banc tandis que Karabec et Endrick se partageront les couloirs avec Pavel Sulc en pointe.

La composition de l'OL : Descamps - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Nartey - Karabec, Merah, Endrick - Sulc