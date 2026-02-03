OL Lyonnes sans Bacha ni Chawinga contre l'OM

Ce mercredi, en milieu d'après-midi, OL Lyonnes affronte une nouvelle fois l'OM. Après le championnat et la Coupe de France, place à la Coupe LFFP. Pour ce rendez-vous, Jonatan Giraldez a laissé Bacha, Damaris ou encore Chawinga hors du groupe.
Elles ne se quittent décidément plus. Il y a deux semaines, les joueuses d'OL Lyonnes s'étaient rendues dans le sud de la France pour affronter l'OM en Coupe de France. Les deux formations se retrouveront ce mercredi en milieu d'après-midi pour un nouveau match de coupe. Cette fois-ci en Coupe LFFP, la nouvelle compétition du football féminin français. Les Fenottes n'ont plus que deux matchs à gagner pour se retrouver en finale, qui se disputera à Abidjan le 14 mars prochain. Avant de penser aussi loin, Jonatan Giraldez veut que ses joueuses fassent le travail à la maison ce mercredi à 15h contre les Marseillaises.
Les jeunes Fathallah et Rafalski retenues
Pour ce rendez-vous, l'entraîneur espagnol ne peut pas compter sur Wendie Renard, toujours ménagée, ni Christiane Endler et Teagan Micah. Avec 18 joueuses à inscrire sur la feuille de match, Giraldez a donc dû faire des choix. Bacha, Nelhage, Tarciane, Damaris et Chawinga ne disputeront pas cette rencontre contre l'OM. Le technicien a également souhaité récompenser quelques jeunes avec les convocations de Fathallah et Rafalski dans le secteur défensif.
Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Lambert - Engen, Fathallah, Lawrence, Rafalski, Sombath, Svava - Benyahia, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Katoto
Je peux comprendre pour Selma , le nombre de coups reçus contre le Qsg et dans d'autres matchs précédents ça en devient une normalité pour le corps arbitral....
Chaque match des fenottes est un enjeu , c'est dans leur ADN et celui du club , que dirait le maigre public qui les suit , "d'aller voir ailleurs".
J'espère que nos pointes répondront présentes , ce ne sont que les sardines en face.
Il faudra leur donner des ballons, pour commencer. Quand c'est le cas, elles répondent présente.
Bonsoir,
Je suis plutôt étonné par ce groupe convoqué.
Certes c'est l'OM et non pas le PSG ou le PFC mais on parle quand même d'une nouvelle compétition où on entre seulement et on si rend avec un groupe bien remanié.
La plus grosse surprise à mon avis, la non convocation de Nelhage qui joue peu et aurait pu profiter de cette opportunité, d'autant plus que c'est une bonne joueuse je trouve.
De plus, ca veut dire peu de repos pour Alice et Ingrid, très utilisée, car je doute fort qu'on entame le match avec nos 2 jeunes.
Après faire reposer certaines est aussi essentielle comme Selma et là c'est fait.
Qu'en pensez vous ?
Slt Mimi06.........puisque tu questionnes , j'y répond....
Pour Alice celle ci n'a peu joué depuis le début de saison, là elle enchaine ce dont elle doit être contente ; pour Engen c'est vrai qu'elle joue plus souvent qu'a son tour , mais Gigi en a fait sa pièce maitresse ; après le jeu de possession des fenottes n'impacte pas de trop physiquement les défenseures , surement que Gigi allège les entrainements quotidiens pour certaines.
Pour Nelhage je n'en sais rien , a moins qu'elle aussi a une gêne musculaire, pour le match Gigi se déplace avec du beau monde , pas d'inquiétude a avoir sur le national.
Bonsoir Mimi,
Giraldez est coutumier de ces rotations. A tort ou à raison ? L'avenir nous le dira.
Comme toi je suis un peu surpris de ne pas voir Nelhage convoquée. Peut-être malade ou un pépin physique ?
A vrai dire, Engen et Alice ne sont pas plus utilisées que les autres. Surtout, ce sont des défenseures centrales, elles doivent faire peut-être le 1/5e des courses à haute intensité des attaquantes. Les DC sont les joueuses de champ qui jouent généralement le plus, c'est normal.
Pour le reste, c'est un groupe sérieux qui se compose avec les différents pépins du moment. Giraldez doit estimer que la vitesse de Chawinga ne sera pas d'une très grande aide contre une équipe qui jouera surement derrière, et que Bacha et Damaris doivent être mises au repos. Diacre ne semble pas faire des coupes une priorité, Svava a répondu présente jusqu'à présent, et je ne suis pas sûr que l'absence de Damaris soit très préjudiciable. L'absence de Nelhage est étonnante, mais en effet elle doit être en délicatesse physiquement.
L'équipe alignée présentera probablement 10 internationales, ça devrait aller.
Bonsoir à tous...
Du coté des féminines les infos concernant blessures et indisponibilités sont rarement énoncées et plus encore détaillées.
Ce n'est pas toujours de notoriété publique, mais les menstruations sont parfois aussi un motif d'absence...
Pour raisons très personnelles qui se comprennent bien, mais aussi parce que cette période est potentiellement propice aux blessures (ce sont les médecins de notre club qui l'affirment)... il est donc logique de ne pas toujours tout communiquer.
Ceci dit, avec un effectif de 24 joueuses pro et pratiquement autant de membres de staff, dont le médical, le mental et le nutritionniste qui ont été étoffés... la composition du groupe ne peut-être qu'optimisée en fonction de l'adversaire, de l'enjeu de chaque match et des temps de jeu dans la fonction... il y a donc de bonnes raisons à toutes absences annoncées...
... ou alors c'est que je n'ai rien compris ! 🙄
Sait-on si ce match sera télévisé et si oui, sur quelle chaîne ? OLPLAY peut-être ?
édit ; apparemment, après recherches le match sera diffusé en clair sur la chaîne YouTube de l’Arkema Première Ligue.
https://www.youtube.com/watch?v=VbGFA9MdxRk
Au sujet des coupes, j'ai mené une petite étude... Cela fait donc 4 tours de coupe entre CDF et coupe LFFP cette saison (2 joués, 2 à jouer).
OL : 4 équipes de D1, 3 matchs à l'extérieur
PSG : 2 équipes de D2, 2 de D1, 2 matchs à l'extérieur
PFC : 1 équipe de D3, 1 équipe de D2, 2 équipes de D1, 3 matchs à l'extérieur
17 de nos 20 dernières rencontres furent jouées contre des équipes de D1, 3 contre des équipes de D2 (uniquement D2). Le PSG a plus d'1/3 de ses matchs contre des équipes de divisions inférieures (11/27, jusqu'à R1). Idem pour le PFC (7/19, jusqu'à R1 également). Loin de moi de penser qu'il s'agit d'un complot, et l'OL se doit de tout gagner quel que soit l'adversaire, aucun doute là-dessus. Mais ça reste étonnant de voir une telle différence.
C'est très juste ce que tu dis l'OL doit battre tous les adversaires... c'est ainsi que l'on devient plus fort.
Effectivement, il n'y a aucun complot... juste un nivellement par le bas, le crédo de nos instances.
Sur le plan sportif, en tentant de freiner les élites, elles pensent sans doute valoriser les médiocres... va savoir ?
Sur le plan de l'intérêt médiatique avoir les clubs parisiens dans les phases finales, est sans doutes plus attrayant ?
Sur le plan du développement du foot féminin, les rencontres face à un leader devraient permettre aux clubs ambitieux de progresser techniquement... mais en ont-ils seulement la volonté ?
Voilà pourquoi il m'est difficile d'affirmer le complot... tout comme pour l'arbitrage, malgré l'analyse des faits. 😇
Sans Bacha "ni" Chawinga !
Faute courante. 😨
Madame Kang a visité ses Lyonnes 🦁😉
https://www.instagram.com/reel/DUTjwtNjXH6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Allez... faut être au top ! 👌Féerine ne laisse rentrer que les ballons de tes coéquipières ! capito ? 😉
https://www.instagram.com/p/DUTZeOoDf2T/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==