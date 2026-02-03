OL Lyonnes sans Bacha ni Chawinga contre l'OM

Ce mercredi, en milieu d'après-midi, OL Lyonnes affronte une nouvelle fois l'OM. Après le championnat et la Coupe de France, place à la Coupe LFFP. Pour ce rendez-vous, Jonatan Giraldez a laissé Bacha, Damaris ou encore Chawinga hors du groupe.

Elles ne se quittent décidément plus. Il y a deux semaines, les joueuses d'OL Lyonnes s'étaient rendues dans le sud de la France pour affronter l'OM en Coupe de France. Les deux formations se retrouveront ce mercredi en milieu d'après-midi pour un nouveau match de coupe. Cette fois-ci en Coupe LFFP, la nouvelle compétition du football féminin français. Les Fenottes n'ont plus que deux matchs à gagner pour se retrouver en finale, qui se disputera à Abidjan le 14 mars prochain. Avant de penser aussi loin, Jonatan Giraldez veut que ses joueuses fassent le travail à la maison ce mercredi à 15h contre les Marseillaises.

Les jeunes Fathallah et Rafalski retenues

Pour ce rendez-vous, l'entraîneur espagnol ne peut pas compter sur Wendie Renard, toujours ménagée, ni Christiane Endler et Teagan Micah. Avec 18 joueuses à inscrire sur la feuille de match, Giraldez a donc dû faire des choix. Bacha, Nelhage, Tarciane, Damaris et Chawinga ne disputeront pas cette rencontre contre l'OM. Le technicien a également souhaité récompenser quelques jeunes avec les convocations de Fathallah et Rafalski dans le secteur défensif.

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Lambert - Engen, Fathallah, Lawrence, Rafalski, Sombath, Svava - Benyahia, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Katoto