Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL - Mercato : Gomes Rodriguez également prêté en Ligue 2

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez va lui aussi découvrir la Ligue 2. Le jeune attaquant anglais va évoluer pendant six mois à Annecy, huitième au classement.

    Du temps de jeu pour les jeunes. Si l’OL Académie a été mis en lumière contre le PAOK, le mercato hivernal est venu renforcer l’effectif de Paulo Fonseca notamment offensivement. Après Endrick, Roman Yaremchuk a rejoint les rangs lyonnais pour les six prochains mois. Un renfort de plus sur le front de l’attaque qui a logiquement poussé le club à réfléchir à des solutions pour ses jeunes pousses comme Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Le premier cité a rejoint les rangs de Montpellier, sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

    Annecy, huitième de Ligue 2

    La Ligue 2, terre d’accueil pour les deux attaquants de la réserve, puisque Gomes Rodriguez prend le même chemin. Malgré les 20h passées, l’OL et Annecy ont réussi à trouver un accord à temps pour que l’Anglais fasse la seconde partie de saison en Haute-Savoie. Actuellement huitième du championnat, le FC Annecy va pouvoir donner du temps de jeu à Gomes Rodriguez afin qu’il se développe comme souhaité par l’OL, dont il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire en Coupe d'Europe il y a quelques jours.

