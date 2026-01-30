Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d'OL - PAOK
Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d’OL – PAOK (@OL)

OL - Ligue Europa : Himbert détrône Benzema avant de l’être à son tour par Gomes Rodriguez

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Buteur à tout juste 17 ans et 334 jours, Rémi Himbert est devenu le plus jeune joueur de l’OL à marquer en Coupe d’Europe. Un record qui n’a tenu qu’une heure, puisqu’Alejandro Gomes Rodriguez s’est emparé de ce moment de précocité en toute fin de match contre le PAOK.

    Depuis jeudi soir, l'OL Académie est de nouveau au centre des discussions et, à la différence des dernières saisons, c'est avant tout pour parler de positif. Face au PAOK (4-2), l'OL a été porté par sa classe biberon, à l'image du match complet de Rémi Himbert, buteur et ayant provoqué un penalty en fin de match. Le jeune attaquant prend d'ailleurs la lumière, lui qui sort un peu de nul part et qui était encore le capitaine de l'équipe de Gambardella il y a vingt jours.

    Propulsé sur le devant de la scène avec cette première titularisation en professionnel en Ligue Europa, Himbert est entré dans le livre d'histoire du club lyonnais en trouvant la faille à la 35e minute. En marquant à 17 ans et 334 jours, le natif de Saint-Avold a supplanté Karim Benzema (17 ans et 352 jours) comme plus jeune joueur à marquer pour l'OL en Coupe d'Europe.

    Un record à dix jours d'écart

    Si le Ballon d'Or 2022 a gardé ce record de précocité pendant près de 20 ans, pour Rémi Himbert, ce fut bien plus court. En effet, il n'a duré qu'une heure puisque Alejandro Gomes Rodriguez s'est emparé de ce record en toute fin de match. Entré en jeu alors que le score était de 2-2, l'attaquant anglais a été à l'origine du 3-2 inscrit par Adam Karabec. Il a ensuite pris son courage à deux mains pour aller inscrire le quatrième but lyonnais dans le temps additionnel. En marquant à 17 ans et 324 jours, Gomes Rodriguez supplante ainsi son coéquipier de la génération 2008.

    6 commentaires
    1. Monark
      Monark - ven 30 Jan 26 à 13 h 47

      HS / Info qui enfle sur le net : on serait en négociation très avancé avec Bologne pour… Dalinga (ex tefécé) 🤩🤩

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - ven 30 Jan 26 à 13 h 56

        Prêt pour six mois ?

        Signaler
    2. Monark
      Monark - ven 30 Jan 26 à 13 h 59

      Je n’ai pas l’info.très vraisemblablement , car c’est le format qui nous convient .
      Sauf si on vend un joueur avant le 2 février . Avis de recherche Mangala a disparu.

      Signaler
      1. Avatar
        Poupette38 - ven 30 Jan 26 à 14 h 13

        P. Fonseca vient de le dire en conf de presse, Orel est blessé, encore son genou, il en a pour une dizaine de jours

        Malick est tjrs avec ses partenaires dans le vestiaire . Je ne sais plus si je l'ai lu ou entendu, ça parlait de février, mais c'est vague .
        Il ne s'entraîne toujours pas, ça fera donc bientôt 4 mois à ce train là, merci Strasbourg 😠

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - ven 30 Jan 26 à 14 h 15

          Merci Poupette.
          Des news de Fofana ?

    3. Gerard
      Gerard - ven 30 Jan 26 à 14 h 23

      Bravo "les petits" ! Belle "finale" pour les "académiciens", ça fait vraiment plaisir !

      Surtout que l'OL a déjà empoché, à ce stade de la compétition, plus de 10 millions d'€uros. Pas négligeable.

      "HS". J'ai lu que lyon essaierait de trouver un accord avec le PSG pour le jeune défenseur, Noham Camara !

      Et quid de Roman Yaremchuk ?

      Signaler

