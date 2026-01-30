Buteur à tout juste 17 ans et 334 jours, Rémi Himbert est devenu le plus jeune joueur de l’OL à marquer en Coupe d’Europe. Un record qui n’a tenu qu’une heure, puisqu’Alejandro Gomes Rodriguez s’est emparé de ce moment de précocité en toute fin de match contre le PAOK.

Depuis jeudi soir, l'OL Académie est de nouveau au centre des discussions et, à la différence des dernières saisons, c'est avant tout pour parler de positif. Face au PAOK (4-2), l'OL a été porté par sa classe biberon, à l'image du match complet de Rémi Himbert, buteur et ayant provoqué un penalty en fin de match. Le jeune attaquant prend d'ailleurs la lumière, lui qui sort un peu de nul part et qui était encore le capitaine de l'équipe de Gambardella il y a vingt jours.

Propulsé sur le devant de la scène avec cette première titularisation en professionnel en Ligue Europa, Himbert est entré dans le livre d'histoire du club lyonnais en trouvant la faille à la 35e minute. En marquant à 17 ans et 334 jours, le natif de Saint-Avold a supplanté Karim Benzema (17 ans et 352 jours) comme plus jeune joueur à marquer pour l'OL en Coupe d'Europe.

Un record à dix jours d'écart

Si le Ballon d'Or 2022 a gardé ce record de précocité pendant près de 20 ans, pour Rémi Himbert, ce fut bien plus court. En effet, il n'a duré qu'une heure puisque Alejandro Gomes Rodriguez s'est emparé de ce record en toute fin de match. Entré en jeu alors que le score était de 2-2, l'attaquant anglais a été à l'origine du 3-2 inscrit par Adam Karabec. Il a ensuite pris son courage à deux mains pour aller inscrire le quatrième but lyonnais dans le temps additionnel. En marquant à 17 ans et 324 jours, Gomes Rodriguez supplante ainsi son coéquipier de la génération 2008.