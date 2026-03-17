Un trophée dans la soute, mais d'autres titres à aller chercher. Mercredi, OL Lyonnes reçoit Le Havre en quarts de finale de la Coupe de France. Avec quelques absences majeures.

Vainqueur de la Coupe LFFP samedi contre le PSG (1-0), OL Lyonnes est de retour en France. Mercredi, il accueille Le Havre dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. En jeu, une demi-finale à Strasbourg le 5 avril prochain. Le match est programmé à 15 heures. Pour cette affiche, Jonatan Giráldez a convoqué 18 joueuses, comme il est autorisé à le faire.

Lawrence et Chawinga également absentes

Forcément, il doit laisser certaines footballeuses de côté, mais cela leur permettra de souffler avant d'affronter Fleury samedi en championnat. Et surtout, le quart de finale de Ligue des champions à Wolfsburg le 24 mars prochain. Pour la rencontre du 18 mars, pas de Wendie Renard, Selma Bacha, Ashley Lawrence ni Tabitha Chawinga.

En revanche, les Lyonnaises enregistrent le renfort au milieu de terrain de Korbin Shrader, qui avait manqué le choc en Côte d'Ivoire le week-end dernier pour des raisons personnelles. Maïssa Fathallah figure également dans le groupe. Pour le reste, pas de changement notable, mais on devrait voir un 11 bien différent de celui qui a dominé les Parisiennes.

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler - Fathallah, Engen, Nelhage, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Katoto