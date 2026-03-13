Pour le déplacement à Abidjan, Jonatan Giraldez a convoqué un groupe de 21 joueuses. La finale de la Coupe LFFP entre OL Lyonnes et le PSG se jouera sans Korbin Shrader, laissée à Lyon pour des raisons personnelles. Teagan Micah n'a, de son côté, toujours pas récupéré de sa commotion.

Depuis jeudi soir, elles ont pris possession de leurs nouveaux quartiers. Après une victoire tranquille contre Le Havre mardi (3-0), les joueuses d'OL Lyonnes ont mis le cap vers la Côte d'Ivoire pour disputer la finale de la Coupe LFFP contre le PSG. Le choix du lieu a fait couler beaucoup d'encre. Cela a entraîné le boycott des supporters lyonnais et parisiens. Mais il y a des sourires sur le visage des Fenottes depuis qu'elles ont posé le pied sur le sol africain. Ce long voyage à Abidjan, Korbin Shrader ne l'a pas fait. La milieu ne fait pas partie du groupe de 21 joueuses retenues par Jonatan Giraldez. Ayant joué toute la rencontre de Première Ligue, l'Américaine n'a pas reçu de coup. Elle a simplement été laissée à Lyon "pour des raisons personnelles" afin de régler ce souci.

Heaps, Yohannes, Tarciane et Endler de retour

Ses compatriotes, Lindsey Heaps et Lily Yohannes, ménagées contre le HAC, font leur retour. Même constat pour Christiane Endler et Tarciane. En revanche, toujours pas de trace de Teagan Micah dans la partie des gardiennes. L'Australienne continue de se remettre d'une commotion cérébrale ayant eu lieu juste avant le déplacement au Parc des Princes contre ce même PSG, le 30 janvier dernier. Le processus suit son cours, mais reste long, sans réelle date de retour.

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler - Bacha, Engen, Lawrence, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto