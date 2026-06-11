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Castello Lukeba face à Evann Guessand lors de Nantes - OL
Castello Lukeba face à Evann Guessand lors de Nantes – OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Mercato : combien pourrait encore rapporter Lukeba à l’OL ?

  • par David Hernandez

    • Ayant annoncé son intention de rejoindre un grand club européen il y a quelques mois, Castello Lukeba serait dans le viseur du FC Barcelone et d'Arsenal. Cela pourrait faire les affaires de l’OL qui avait inclus un pourcentage sur une potentielle plus-value lors de son départ en 2023.

    Il n'y a pas de petites économies ou de petits profits. À l'OL, ces derniers mois l'ont montré entre volonté de réduire la masse salariale et de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors forcément, quand cet argent peut provenir d'autre part que la vente d'un joueur qui pourrait amoindrir l'effectif de Paulo Fonseca, les dirigeants seront forcément preneurs. En ce sens, ils devraient suivre avec intérêt le dossier Castello Lukeba, qui devrait agiter le mercato estival. Même si, dans le plan économique, cela reste de l'hypothèse plus qu'autre chose. Mais cela pourrait représenter une belle entrée d'argent.

    Un chèque presque inespéré ?

    En plus des 34 millions d’euros (bonus inclus) empochés en août 2023 pour le transfert au RB Leipzig, l’OL avait inclus un intéressement de 20% sur une future plus-value. À l’heure où l’international français a déclaré son envie de rejoindre un top club européen, la direction lyonnaise pourrait bien voir ce futur transfert avec intérêt. Plusieurs clubs anglais mais aussi le FC Barcelone suivraient le profil de Lukeba et la tendance pourrait tourner autour d'un départ autour de 60 millions d’euros. Cela représenterait donc environ cinq millions d’euros dans les caisses rhodaniennes. Ce serait le double si la clause libératoire (90M€) du Français à Leipzig venait à sauter.

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