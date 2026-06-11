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Enzo Reale avec l'OL Légendes
Enzo Reale avec l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

De nombreux anciens joueurs de l'OL au Tournoi Fontanel

  • par David Hernandez

    • Ce vendredi, Jocelyn Fontanel, président du GOAL FC, et son entreprise organisent le traditionnel "Tournoi Fontanel". Avec une petite nouveauté cette année puisqu'un mini-tournoi entre anciens joueurs se tiendra en milieu d'après-midi. Parmi eux, d'anciens éléments passés par l'OL, comme Rachid Ghezzal, Sidney Govou ou Cris.

    C'est devenu un évènement incontournable de la fin de saison au GOAL FC. Après que les hommes de Pierre-Marie Thimonier ont acquis leur maintien en National (ex-National 2) et que notre consultant Enzo Reale prépare la direction sportive de la saison à venir, le club, par l'intermédiaire de son président Jocelyn Fontanel, organise le "Tournoi Fontanel" dédié aux entreprises. Une journée rythmée au son du ballon rond avec un tournoi masculin et féminin. Néanmoins, pour la 18e édition de ce tournoi inter-entreprises qui réunira près de 120 équipes, une petite nouveauté s'est glissée avec une "animation des Légendes" sous les coups de 16h ce vendredi.

    Le jeune retraité Rachid Ghezzal sera de la partie

    Pendant que les différentes équipes des tournois masculins et féminins prendront du temps pour couper, d'anciens joueurs professionnels s'affronteront sur le terrain Ludovic Giuly de Chasselay. Les pros seront répartis en 4 équipes pour s'affronter lors d'un mini-tournoi composé de 4 matchs de 15 minutes. Et il y aura du beau monde avec notamment plusieurs anciens joueurs de l'OL. Dans cette liste non exhaustive, on retrouvera logiquement Enzo Reale, mais aussi d'autres membres d'OL Légendes comme Cris, Maxime Gonalons ou encore Sidney Govou. À leurs côtés, des éléments formés à Tola Vologe comme FerriGassamaKarabouéZeffaneGhezzalMehamhaFaureFontaine et Tafer.

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