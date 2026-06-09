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Bryan Bergougnoux et Sidney Govou lors d'OL - Bordeaux
Bryan Bergougnoux et Sidney Govou lors d’OL – Bordeaux (Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Bergougnoux (ex-OL) avait "un mental d’acier"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Présent lundi pour les obsèques de Bryan Bergougnoux, Maxime Gonalons a salué la force de caractère de l’ancien joueur de l’OL, décédé le 29 mai dernier.

    Dans la salle de la Ficelle, il y avait beaucoup de ses ex-coéquipiers. Que ce soit de l’OL au centre de formation ou chez les pros, de Toulouse ou encore de Tours. Et puis, il y avait également ceux qui n’avaient pas partagé le cuir avec Bryan Bergougnoux durant sa carrière, mais qui avaient une histoire commune. Entre Maxime Gonalons et son aîné, six ans les séparaient, mais l’amour de l’OL leur a permis d’avoir ça en commun.

    "Quelqu'un de très attachant"

    Tout juste rentré de la tournée d’OL Légendes en Martinique, l’ancien capitaine lyonnais avait donc pris place dans l’assemblée pour un ultime hommage à celui qui est décédé le 29 mai dernier. "C’est une épreuve douloureuse. Bryan était quelqu’un de très attachant, de brillant que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ça a attristé tous les gens qui le connaissaient ou qui l’ont côtoyé. C’est une immense peine et une vraie douleur pour nous tous, a déclaré Gonalons aux médias présents après la cérémonie. Il avait eu des soucis de santé ces dernières années et il avait eu une force énorme, un mental d’acier. Il avait toujours le sourire, beaucoup de gaieté en lui et qui était avant tout là pour les autres."

    Désormais, ce sont les autres qui devront être là pour soutenir sa femme et surtout ses quatre enfants.

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    1 commentaire
    1. OLyonn@is
      OLyonn@is - mar 9 Juin 26 à 13 h 03

      J'adorais Bryan,cette nouvelle m'a vraiment déboussolé.🙁
      Toute une époque ces années 2000.

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