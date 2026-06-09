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Festival U13 Pitch : sixième sacre consécutif pour OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour la sixième année de suite, OL Lyonnes a régné en maître sur le Festival U13 Pitch organisé par la FFF. À Capbreton, les jeunes U13 lyonnaises ont soulevé le trophée devant l'OM et le FC Nantes.

    Il va bientôt devoir s'appeler le Festival U13 OL Lyonnes si cela continue. Lancé en 2011-2012, celui qui était nommé Challenge National Féminin U13 fait la part belle au club lyonnais. Sur les treize éditions qui se sont déroulées depuis quinze ans (deux ont été annulées à cause du Covid-19), l'OL en a tout simplement remporté neuf. Et depuis 2017, les jeunes Fenottes ne laissent même pas des miettes à leurs adversaires, avec six titres consécutifs.

    Saint-Priest termine à la 14e place

    Celui de dimanche est donc venu s'ajouter à la longue liste du palmarès d'OL Lyonnes dans ce Festival U13 Pitch. Disputées à Capbreton dans les Landes, les phases finales ont ainsi sacré la formation lyonnaise. Se disputant à neuf, l'édition 2025-2027 a vu les U13 d'OL Lyonnes finir devant l'OM et le FC Nantes. À noter que l'AS Saint-Priest a également participé à ces phases finales nationales et a décroché la 14e place.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mar 9 Juin 26 à 12 h 27

      Bravo les petites fenottes ! comme je disais il y a peu à del Réal , la formation lyonnaise est l'une des meilleures du territoire

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