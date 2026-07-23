OL - Mercato : Openda se rapproche, accord trouvé avec la Juve ?

La piste Openda prend une tournure concrète. Ce mercredi, plusieurs médias italiens font écho d'une issue proche entre la Juventus et l'OL.

D'après La Gazzetta dello Sport, Loïs Openda est désormais tout proche de retrouver la Ligue 1. L'international belge avait quitté le RC Lens durant l'été 2023 pour un transfert vers le RB Leipzig. Auteur de prestations insuffisantes avec la Vieille Dame (2 buts en 33 matches, seulement 1 133 minutes disputées), l'ancien Sang et Or est le premier "esubero" (indésirable) que la Juve souhaite pousser vers la sortie. Pas dans les plans du coach Spalletti, le Diable Rouge, qui n'a pas participé au Mondial, veut relancer sa carrière.

Un prêt avec option d'achat obligatoire ?

L'opération prendrait la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat qui pourrait être obligatoire. Dans ce deal, la Juventus accepterait de participer au paiement du salaire de l'attaquant, estimé à 4 M€ nets annuels. Le quotidien italien précise que l'OL serait en passe de devancer plusieurs écuries de Ligue 1 dans ce dossier (Lens, Monaco, Rennes). Un dénouement n'est toutefois pas attendu dans les prochaines heures. Le coach bianconero compte sur la présence du buteur dans son groupe pour le prochain amical samedi face au Standard de Liège (20 h).