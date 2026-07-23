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Loïs Openda, attaquant de la Juventus
Loïs Openda, attaquant de la Juventus (AFP)

OL - Mercato : Openda se rapproche, accord trouvé avec la Juve ?

  • par Thomas Dioudonnat
  • 12 Commentaires

    • La piste Openda prend une tournure concrète. Ce mercredi, plusieurs médias italiens font écho d'une issue proche entre la Juventus et l'OL.

    D'après La Gazzetta dello Sport, Loïs Openda est désormais tout proche de retrouver la Ligue 1. L'international belge avait quitté le RC Lens durant l'été 2023 pour un transfert vers le RB Leipzig. Auteur de prestations insuffisantes avec la Vieille Dame (2 buts en 33 matches, seulement 1 133 minutes disputées), l'ancien Sang et Or est le premier "esubero" (indésirable) que la Juve souhaite pousser vers la sortie. Pas dans les plans du coach Spalletti, le Diable Rouge, qui n'a pas participé au Mondial, veut relancer sa carrière.

    Un prêt avec option d'achat obligatoire ?

    L'opération prendrait la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat qui pourrait être obligatoire. Dans ce deal, la Juventus accepterait de participer au paiement du salaire de l'attaquant, estimé à 4 M€ nets annuels. Le quotidien italien précise que l'OL serait en passe de devancer plusieurs écuries de Ligue 1 dans ce dossier (Lens, Monaco, Rennes). Un dénouement n'est toutefois pas attendu dans les prochaines heures. Le coach bianconero compte sur la présence du buteur dans son groupe pour le prochain amical samedi face au Standard de Liège (20 h).

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    12 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 23 Juil 26 à 14 h 27

      Si le coach de la Juve tient à le faire jouer en amical, ça laisse penser que le transfert est encore loin d'être acquis.

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      1. Avatar
        fandelol - jeu 23 Juil 26 à 14 h 43

        Oui, c'est très étonnant cette info et un peu contradictoire avec l'article. S'ils veulent s'en séparer, quel intérêt de lui faire jouer un amical? Donc soit cette info sur ce match est fausse, soit on est encore loin d'un accord comme tu dis.

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        1. RBV
          RBV - jeu 23 Juil 26 à 14 h 55

          Apparemment c’est le seul attaquant disponible pour ce match…

    2. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - jeu 23 Juil 26 à 14 h 45

      OLV , non ça n’est pas la raison . C ‘est expliqué dans la gazetta. Il y a pénurie complète d ‘attaquants pour ce match.
      Il est obligé de faire le taf.

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      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 23 Juil 26 à 14 h 52

        David est blessé ?

        Signaler
        1. Avatar
          Tondu69 - jeu 23 Juil 26 à 15 h 09

          L'entraineur de la Juve ne voudrait plus de David, il lui reproche de ne pas se faire assez mal sur le terrain

        2. Bioman
          Bioman - jeu 23 Juil 26 à 15 h 23

          Il a fait la CDM et n'est surement pas encore revenu ....

    3. Avatar
      ggs - jeu 23 Juil 26 à 14 h 48

      Et si il se blesse, la Juve le garde ?

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      1. Avatar
        Tondu69 - jeu 23 Juil 26 à 15 h 10

        j'en ai bien peur

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    4. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - jeu 23 Juil 26 à 14 h 52

      Il y a tout de même des bons coups à faire lors de ce mercato : adeyemi au Barca pour…22M€
      C’est pas cher ,car ça reste un sacré client.

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      1. RBV
        RBV - jeu 23 Juil 26 à 14 h 56

        C’est sur…mais combien en salaire ? 😬

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    5. Avatar
      Tondu69 - jeu 23 Juil 26 à 15 h 13

      Selon F.Hawkins il s'agirait d'un prêt sec pour Openda

      Signaler

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