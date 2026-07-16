Mercato : un duel OL - Lens pour Openda ?

À la recherche d'un attaquant de pointe, l'OL multiplie les pistes. L'une d'elles mène à Loïs Openda, en crise de confiance à la Juventus Turin. Mais la concurrence s'annonce rude, avec notamment le RC Lens, ancien club du Belge.

Mercredi soir, Pavel Šulc a fait son retour à la compétition. Deux jours seulement après sa reprise de l'entraînement, le Tchèque était de nouveau sur les terrains. Pas dans une position d'avant-centre, mais de meneur de jeu en remplacement de Corentin Tolisso. La charge de l'attaque lors de la deuxième mi-temps d'OL - Servette FC (2-1) avait été confiée à Alejandro Gomes Rodriguez pendant une demi-heure. Pour jouer la Ligue 1, la Coupe de France et une compétition européenne, cela semble plus que léger, d'autant plus que le jeune Anglais a vocation à être prêté durant l'été.

Alors l'OL continue à s'activer en coulisses pour trouver un numéro 9 de renom, correspondant aux idées de jeu de Paulo Fonseca. La direction multiplie les pistes, mais l'une d'elles paraîtrait malgré tout plus chaude que les autres. Il s'agit de Loïs Openda. Tout sauf une nouveauté puisque le nom du Belge est lié à l'OL depuis le début de la recherche lyonnaise.

La question du salaire, un point en faveur de l'OL ?

Seulement, l'intérêt rhodanien ne serait pas forcément bien vu à Lens, qui aimerait rapatrier son ancien buteur, comme avancé par Foot Mercato. En manque de confiance à la Juventus Turin, Openda aimerait se relancer et la Ligue 1, un championnat qu'il connaît bien, pourrait l'y aider. La Vieille Dame est ouverte à un départ en prêt dans le but de voir la cote de l'international belge remonter. De quoi faire les affaires lensoises et lyonnaises, les deux clubs n'ayant pas les moyens de s'offrir de façon définitive le Diable Rouge. Reste la question du salaire et du montage qui pourrait être réalisé. Et sur ce point, l'OL aurait une longueur d'avance sur le RC Lens, malgré les restrictions liées à la DNCG. Sauf que les deux clubs de Ligue 1 ne sont pas les seuls sur le dossier...