Actualités
Loïs Openda, attaquant de la Juventus
Loïs Openda, attaquant de la Juventus (AFP)

Mercato : un duel OL - Lens pour Openda ?

  • par David Hernandez

    • À la recherche d'un attaquant de pointe, l'OL multiplie les pistes. L'une d'elles mène à Loïs Openda, en crise de confiance à la Juventus Turin. Mais la concurrence s'annonce rude, avec notamment le RC Lens, ancien club du Belge.

    Mercredi soir, Pavel Šulc a fait son retour à la compétition. Deux jours seulement après sa reprise de l'entraînement, le Tchèque était de nouveau sur les terrains. Pas dans une position d'avant-centre, mais de meneur de jeu en remplacement de Corentin Tolisso. La charge de l'attaque lors de la deuxième mi-temps d'OL - Servette FC (2-1) avait été confiée à Alejandro Gomes Rodriguez pendant une demi-heure. Pour jouer la Ligue 1, la Coupe de France et une compétition européenne, cela semble plus que léger, d'autant plus que le jeune Anglais a vocation à être prêté durant l'été.

    Alors l'OL continue à s'activer en coulisses pour trouver un numéro 9 de renom, correspondant aux idées de jeu de Paulo Fonseca. La direction multiplie les pistes, mais l'une d'elles paraîtrait malgré tout plus chaude que les autres. Il s'agit de Loïs Openda. Tout sauf une nouveauté puisque le nom du Belge est lié à l'OL depuis le début de la recherche lyonnaise.

    La question du salaire, un point en faveur de l'OL ?

    Seulement, l'intérêt rhodanien ne serait pas forcément bien vu à Lens, qui aimerait rapatrier son ancien buteur, comme avancé par Foot Mercato. En manque de confiance à la Juventus Turin, Openda aimerait se relancer et la Ligue 1, un championnat qu'il connaît bien, pourrait l'y aider. La Vieille Dame est ouverte à un départ en prêt dans le but de voir la cote de l'international belge remonter. De quoi faire les affaires lensoises et lyonnaises, les deux clubs n'ayant pas les moyens de s'offrir de façon définitive le Diable Rouge. Reste la question du salaire et du montage qui pourrait être réalisé. Et sur ce point, l'OL aurait une longueur d'avance sur le RC Lens, malgré les restrictions liées à la DNCG. Sauf que les deux clubs de Ligue 1 ne sont pas les seuls sur le dossier...

    à lire également
    Mads Bidstrup et Julien Duranville lors d'OL - FC Servette
    Ol - Servette FC (2-1) : un stade Pierre-Rajon loin d'afficher complet

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mads Bidstrup et Julien Duranville lors d'OL - FC Servette
    Ol - Servette FC (2-1) : un stade Pierre-Rajon loin d'afficher complet 11:00
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    Mercato : un duel OL - Lens pour Openda ? 10:15
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL - Servette FC (2-1) : "Un match à oublier" pour Fonseca 09:30
    Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
    OL : Nuamah va rejoindre le groupe pour le stage en Allemagne 08:45
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Tolisso après OL - Servette FC (2-1) : "Je me sens bien physiquement" 08:00
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    Tagliafico représentera l'OL en finale de la Coupe du monde 2026 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Servette FC (2-1) : Fofana ? Fonseca est pessimiste 15/07/26
    Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d'OL - FC Servette
    L'OL reste poussif mais s'impose contre le Servette (2-1) 15/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    Coupe du monde : Tagliafico et l'Argentine défient l'Angleterre 15/07/26
    OL - Servette FC : Descamps dans le but, un milieu Morton - Bidstrup - Tolisso 15/07/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Mercato : Kysha Sylla fait ses valises et rejoint la Juventus 15/07/26
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : reprise pour les U19 avec un nouveau staff 15/07/26
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Mercato : Malard (ex-OL Lyonnes) va rejoindre Chelsea 15/07/26
    Les supporters de l'OL à l'amical contre Chassieu
    OL - Servette FC : une unique occasion pour le public lyonnais 15/07/26
    Youssef Chermiti, attaquant des Glasgow Rangers
    Mercato : pisté par l’OL, Chermiti s’exprime sur son avenir 15/07/26
    Pierre Sage avec le groupe de supporters de l'OL à Londres, les Lyondoners
    Sage a suivi France - Espagne avec les Lyondoners, groupe de supporters de l'OL à Londres 15/07/26
    Bae Jun-ho, joueur offensif de Stoke City
    Mercato : l'OL sur la piste d'un international sud-coréen ? 15/07/26
    Kadidiatou Diani a quitté OL Lyonnes pour le London City Lionesses
    Mercato : OL Lyonnes s'offre un record avec le départ de Diani 15/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut