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Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United – OL Lyonnes (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Mercato : Malard (ex-OL Lyonnes) va rejoindre Chelsea

  • par David Hernandez

    • Présente à Manchester United depuis trois saisons, Melvine Malard va se lancer un nouveau défi en Angleterre. L'ancienne attaquante d'OL Lyonnes doit s'engager avec Chelsea, où elle retrouvera Sonia Bompastor.

    Avant, la NWSL était le championnat à la mode, celui où toutes les joueuses souhaitaient évoluer un jour dans leur carrière. Désormais, c'est bien la WSL anglaise qui a pris cette place. Le football anglais ne cesse de se développer et est devenu la place forte du football féminin. Pour preuve, Alexia Putellas a choisi de rejoindre le London City Lionesses de Michele Kang, au même titre que Kadidiatou Diani. Pour Melvine Malard, le championnat anglais n'a plus de secret. L'ancienne attaquante d'OL Lyonnes évolue depuis trois saisons à Manchester United.

    Des retrouvailles avec Bompastor et Carpenter

    Seulement, elle va donner un nouvel élan à sa carrière, comme avancé par The Guardian et confirmé par l'AFP. Après le rouge mancunien, Malard va enfiler le bleu londonien. Elle doit s'engager avec Chelsea en échange d'une somme proche d'1 M€ (850 000 £), selon les médias anglais. À Londres, l'attaquante française ne sera pas dépaysée puisqu'elle retrouvera Sonia Bompastor, son ancienne coach à Lyon, mais aussi Ellie Carpenter ou encore sa compatriote Sandy Baltimore.

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